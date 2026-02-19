【東大・酒井教授登壇】「効率化」の罠に警鐘。脳科学が証明する“紙と手書き”の重要性とは？スタディラボ×ＦＣＥ共催

株式会社スタディラボ

EdTech事業や教育機関支援を展開する株式会社スタディラボ（本社：東京都文京区、代表取締役：地福武史）と、DX推進事業・教育研修事業・出版事業を展開する株式会社ＦＣＥ（東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、東証：9564）は共催で、東京大学大学院総合文化研究科の酒井邦嘉教授を招いた無料オンラインセミナー 『「非効率な学習」が脳を育む～「成績」のその先を目指して～』を2026年3月10日（火）～13日（金）に開催します。

セミナーに申し込む :https://studylab.seminarone.com/sp7seminar/event

【開催の背景と狙い】

GIGAスクール構想の定着やAI技術の進化により、教育現場ではデジタル活用が進み、学習環境は大きく変化しています。こうした流れの中で、今後は「学びの質」をいかに高めるかが重要なテーマとなります。脳科学の観点からは、理解を深め知識を定着させるためには、反復や試行錯誤といったプロセスが欠かせないことが知られています。人間の脳は本来、こうした一見「非効率」に見える学習過程を経て記憶を定着させる性質を持っています。デジタルツールの利便性を認めつつも、科学的根拠に基づいた「紙と手書き（アナログ）」の重要性を再認識することは、これからの教育指導において不可欠です。スタディラボとＦＣＥは、テクノロジーの利点を活かしながら、子どもたちの思考力・応用力を育む学習設計の必要性を共有してきました。こうした問題意識のもと、この度、言語脳科学の第一人者である酒井邦嘉教授をお招きし、「企業の枠を超えた共催セミナー」として本企画を実現しました。本セミナーを通じて、両社は成績向上を目指すのみならず、本質的な「脳を育む」学習環境の構築を支援します 。

【セミナーのみどころ】

本セミナーは二部構成で実施します。前半は教育現場から寄せられた切実な疑問に対し、酒井教授が科学的根拠（エビデンス）をもって回答する形式で進行します。後半はインタビュアーを交え、テーマをさらに掘り下げるディスカッション形式のセッションを行います。

【インタビュー内容（一部）】

・タブレット学習と紙の学習の違いとは？

「タブレット学習ではスムーズに進められる一方で、理解や記憶の定着という点ではどのような違い が生まれるのでしょうか。紙とデジタル、それぞれの特性を脳科学の観点から解説いただけますでしょうか？



・保護者へどう伝える？「あえて紙で学ぶ」意義

「保護者の方から『もっと効率よく学ばせたい』『タブレットの方が今の時代では』と言われたとき、先生ならどんな言葉で『あえて紙で学ばせる意味』を伝えますか？」

【このような方におすすめです】

・教育機関（学校・学習塾）の経営者、指導者の方

・「デジタル教材」と「紙教材」の使い分けや指導効果に悩みを持っている方

・保護者に対し、自塾・自校の教育方針（アナログの重要性など）を論理的に説明したい方

【開催概要】

タイトル：「非効率な学習」が脳を育む～「成績」のその先を目指して～

開催日程：2026年3月10日 (火) 11:00～12:00

2026年3月11日 (水) 11:00～12:00

2026年3月12日 (木) 11:00～12:00

2026年3月13日 (金) 11:00～12:00

開催方法：オンライン（Zoomウェビナー形式）

参加費：無料

共催：株式会社スタディラボ、株式会社ＦＣＥ

詳細・お申し込み： 以下の特設ページよりお申し込みください。

登壇者プロフィール酒井 邦嘉教授 東京大学大学院総合文化研究科東京大学大学院総合文化研究科酒井 邦嘉（さかい くによし）教授

専門は言語脳科学および脳機能イメージング。東京大学大学院理学系研究科にて博士課程修了。同大学医学部助手、ハーバード大学医学部リサーチフェロー、マサチューセッツ工科大学客員研究員を経て、1997年に東京大学大学院総合文化研究科助教授に着任。2012年より現職。 主な著書に『言語の脳科学』（中公新書）、『デジタル脳クライシス』（朝日新書）、『科学者という仕事』（中公新書）など多数。

【株式会社スタディラボ】

代表者：代表取締役 地福武史

本社所在地：東京都文京区本郷4-37-18 いろは本郷ビル3F

URL：https://studylab.co.jp/

事業内容：オンライン英会話OLECOをはじめとする、学習塾向けICTコンテンツの開発・運営・販売。

【株式会社ＦＣＥ 】

証券コード：9564

代表者：代表取締役社長 石川淳悦

本社：東京都新宿区西新宿2-4-1 NSビル10階

URL：https://fce-hd.co.jp/

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社スタディラボ 教育ICT営業 第二本部

TEL：03-6902-1151