「中国ラーメン揚州商人」を運営する株式会社ホイッスル三好が、店舗情報の一元管理・更新の実現に向け、「口コミコム 店舗検索サービス」を追加で導入

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を導入・活用中の株式会社ホイッスル三好（代表取締役社長：三好 一太朗、本社：東京都杉並区）において、店舗情報の一元管理とさらなる集客力の強化に向けて「口コミコム 店舗検索サービス」が新たに採用されたことをお知らせいたします。

「口コミコム 店舗検索サービス」導入企業様

会社名：株式会社ホイッスル三好

代表者：代表取締役社長 三好 一太朗

所在地：168-0063 東京都杉並区和泉3-46-9 YS第一ビル2階

設立：平成2年4月

事業内容：『中国ラーメン揚州商人』38店舗

HP：https://www.yousyusyonin.com/

口コミコム 店舗検索サービスとは

「口コミコム」の管理情報をマスターとして、お店の情報を一元管理・更新できます。

集客する上で対応必須な地図アプリや口コミサイトなどの31サイトに加え、お店の世界観を伝える「自社ホームページの店舗検索ページ」も管理・更新が可能に。

既存のホームページは改修不要で、更新は全て口コミコムから行えます。

導入後、口コミコム 店舗検索サービスに期待すること

以下の効果が期待されています。

・効率的な集客の実現

検索エンジンを入口に、新規顧客や足が遠のいている休眠状態の顧客との接点を強化し、集客力の向上を目指す。

・店舗の情報と魅力の訴求

常に店舗の情報を最新にするだけでなく、写真やメニュー、決済方法など、顧客の来店に繋がる魅力的な情報を発信できる状態にする。

・複数の媒体の情報を一括で管理、更新

Googleマップや各種グルメサイト、自社の店舗ページを「口コミコム」の管理画面から一括で最新にできる状態の実現。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

口コミコムに問い合わせる :https://kutikomi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=yousyusyonin

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」運営企業

会社名 ：株式会社mov

所在地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者 ：渡邊 誠

設立 ：2015年9月

URL ： http://mov.am/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当 ：新原

メールアドレス ：pr@mov.am

電話 ：070-9343-8235