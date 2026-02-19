ReU株式会社、U-Factorホールディングス株式会社グループ体制へ

ReU株式会社

ReU株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年2月4日付で、U-Factorホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）のグループ会社となりました。

あわせて同日付で、U-Factorホールディングス株式会社 代表取締役である井島英博が、ReU株式会社の代表取締役に就任いたしました。

本体制により、当社は医療分野に根差した研究・開発基盤と経営判断をより強く連携させ、ヒト由来の幹細胞培養上清液を、安全性と品質に対する責任を一層明確にした形で、世界中の人々の日常へ届けていく体制を強化してまいります。

■U-Factorホールディングス株式会社について

U-Factorホールディングス株式会社(https://u-factor.com/)は、現在の医療では十分に対応できていない「アンメットメディカルニーズ」に対し、ヒト由来の幹細胞培養上清液「U-Factor(R)液」を起点に挑戦している企業です。

ALS（筋萎縮性側索硬化症）や筋ジストロフィーをはじめとする難治性疾患など、有効な治療法が確立されていない領域において、患者様のQOL向上につながる新たな選択肢の提供を目指しています。

■ 両社のビジョンと、その中でのReU株式会社の役割

U-Factorホールディングス株式会社(https://u-factor.com/)は、

「老化と難治性疾患が、もはや“運命”ではなくなる世界をつくる」

というビジョンのもと、U-Factor(R)液を起点に、幹細胞培養上清液という領域を、エビデンスに基づく“ど真ん中の科学”として確立することを目指しています。

そのグループ企業であるReU株式会社は、

「幹細胞培養上清液を、世界の日常へ。」

をビジョンに掲げ、ヒト由来の幹細胞培養上清液を、限られた人のための特別な手段ではなく、世界中の誰もが手にする“未来のあたりまえ”へと広げていきます。

再生医療分野で研究が進められてきた幹細胞培養上清液は、高い可能性を持つ一方で、安全性や品質への不安、情報不足から、一般の生活者にとっては心理的な距離のある存在でもありました。

当社の役割は、

医療の現場で研究されてきた幹細胞培養上清液を、

化粧品や日用品といった“日常に近い形”で届けること。

正しい品質を担保した幹細胞培養上清液に、日常の中で無理なく触れる体験を重ねることで、

人々の理解と信頼を育み、それを“特別な医療技術”から世界中の誰もが選ぶ、あたりまえの選択肢へと変えていく。

医療と日常を分断せず、連続した価値として社会に届けていくこと。

それが、U-Factorホールディングスと当社が共に目指す姿です。

ReU株式会社の提供する価値

● 科学的根拠と透明性

ヒト由来の幹細胞培養上清液について、正しい理解を広げる。

科学に基づいた、嘘のない情報を世界に向けて発信する。

● 革新と挑戦

ヒト由来幹細胞培養上清液の可能性を信じ、探究と実証を重ね続ける。

エビデンスに基づいた、安心・安全なものづくりを貫く。

● 人と社会への貢献

人の健やかさに本質的に寄与することだけを選ぶ。

再生医療の知見を活かし、「ただ長生きする」だけではない、ウェルエイジングの時代をつくる。

■ReU株式会社 今後の展開について

2026年6月（予定）より、香港にて自社スキンケアブランド「ReU（リユー）」をローンチいたします。その節目となる年の2月に、医療分野に根差したU-Factorホールディングス株式会社のグループ企業となり、経営体制を含めた連携を強化することで、これまで以上に製品の安全性、品質、研究・探究を継続する体制を確かなものとしてまいります。

■会社概要

社名：ReU株式会社（英文表記：ReU Co., Ltd.）

本社所在地：

102-0083 東京都千代田区麹町6-4-6 TS麹町ビル503号室

代表者：代表取締役 井島英博

事業内容：

幹細胞培養上清液の研究・製造・販売、スキンケア化粧品事業

ReU株式会社コーポレートサイト： https://re-u.co.jp/

■ReU（リユー）スキンケアブランドについて

足すのではなく、肌が応える力を取り戻すために。

ReUは、肌を変えることだけを目的としたスキンケアではありません。年齢や環境、積み重なった刺激によって、肌は少しずつ反応しづらくなっていきます。

“何を足すかより、肌が本来の反応を取り戻せる状態かどうか。”

ReUは、医療の現場で研究されてきた幹細胞培養上清液を背景に、肌本来の反応力を支えるスキンケアです。

ReU(リユー)公式オンラインストア【日本】： https://online.reunet.jp/

ReU(リユー)公式Instagramアカウント【日本】： https://www.instagram.com/reu_beauty/

ReU(リユー)公式Instagramアカウント【香港】： https://www.instagram.com/reu_beautyhk/