SNSマーケティングを支援する株式会社A、SNSマーケティング×AIで業界変革を目指しCAIO（Chief AI Officer）を新設

A Inc.

AI活用を経営の中枢に据え、SNSマーケティング領域における生産性および再現性の向上を加速するため、山口隼司がChief AI Officer（CAIO）に就任したことをお知らせいたします。

本就任は、AIを単なる機能追加や部分最適の効率化に留めるのではなく、業務設計・意思決定・価値提供の構造そのものに組み込むための体制強化を目的としたものです。まずは社内で徹底的に実装・検証を行い、その知見を段階的にプロダクト・顧客提供価値へ還元してまいります。

本リリースの概要

当社は、SNSマーケティング支援とSaaS「Astream」を両輪に事業を展開してきました。足元ではエンタープライズ領域を中心に需要が拡大しており、事業成長に伴い発生し得る属人化や運用負荷の増大を、AIで構造から解消する必要性が高まっています。

そこで今回、AI責任者を経営直下に配置し、社内実装を起点に変革を推進するため、CAIOを新設しました。

事業成長を支えるためのAI活用強化

SNSマーケティング領域は、データと創造性が同時に求められる一方で、調査・収集・整理・判断といった“重い業務”が多く残っています。成長局面では、こうした業務の増加が生産性のボトルネックとなり、個々の経験に依存する属人化も起こりやすくなります。

当社はこの課題に対して、AIを「便利なツール」ではなく、再現性のある成果を生み出すための経営装置として位置づけ、組織全体の構造転換を進めます。

AIを「機能」ではなく「経営装置」にする取り組み

CAIO新設により、以下を一体で推進します。

・業務生産性の抜本的向上：調査・収集・整理・意思決定の負荷を軽量化

・品質の標準化（再現性の担保）：一定品質を出せる業務設計を実現する

・意思決定の高速化：データを前提に、判断・提案のスピードを向上

・プロダクト進化への還元：社内実装で得た学びを、Astreamの進化に転用

山口 隼司はCAIOとして、AI活用をプロダクト開発に限定することなく、社内オペレーション全体へ体系的に組み込む役割を担います。当社自身がAI活用を先行的に実践することで、業務プロセスの標準化および高度化を推進し、実証された取り組みを順次、顧客提供価値へと転用していく方針です。

これにより、SNSマーケティング領域における業務の属人性を解消し、再現性の高い成果創出を可能とする体制を構築するとともに、業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

【山口 隼司】（CAIO）コメント ※後でご本人から頂戴します

「AI推進の真の目的は、単なる効率化を超えた「組織OS」の再定義にあります。目指すのは、AIが基盤を支えることで人が単純作業から解放され、本来持つ創造性や感性を最大限に発揮できる世界。 現場の痛みと経営の視座、その両方を持つからこそ実現できる「生きたAI活用」を推進し、人の可能性に光を当てていく。最新鋭の戦略と地道で泥臭い実行を高次元でバランスさせ、人と企業が共に成長する新しいスタンダードを築いてまいります。」

代表取締役CEO【中嶋 泰】コメント

「AIは、単なる業務効率化の手段ではなく、企業の成長構造そのものを変える力を持っています。当社はこれまで、SNSマーケティング支援とプロダクトの両輪で価値提供を進めてきましたが、今後はAIを経営の中枢に据え、意思決定・業務設計・プロダクト進化を一体で加速していきます。

今回のCAIO新設は、その覚悟を形にしたものです。社内で徹底的に実装し、成果が出たものだけを社会へ届ける。この姿勢を貫き、業界全体の生産性向上に貢献してまいります。」

組織体制について：出嶋翔がCHROを兼任

また、事業拡張に伴う採用・組織開発を強化するため、出嶋 翔がCHRO（Chief Human Resources Officer）を兼任します。

当社は、AI時代に必要な「学習する組織」「挑戦が連鎖するカルチャー」を強化し、採用・育成・組織設計を一体で推進していきます。

今後の展開：AI×SNSマーケティング領域の進化を継続的に推進

当社は今後も、SNSマーケティング×AIの進化を加速させ、複数の新機能・新サービスの展開を予定しています。

今回のCAIO就任はその第一弾として、「当社がAIと本気で向き合う」ことを示すものです。連続的な発信と実装を通じて、業界の前進に貢献してまいります。

採用について

当社では、AI・データ・プロダクト・マーケティングといった領域を横断しながら、事業の進化と価値創出に主体的に関わる人材の採用を今後さらに強化していきます。

変化の速い環境において新たな挑戦を重ね、試行錯誤を通じて成長していくフェーズにある当社では、次の時代のマーケティングを共に形づくる仲間を継続的に迎え入れてまいります。

採用情報：Wantedlyはこちら(https://aincworld.slack.com/archives/C04FA3E39KK/p1771207912685129?thread_ts=1771207747.622399&cid=C04FA3E39KK)

弊社ツールAstreamのご紹介

Astream（エーストリーム）は200万件以上のグローバルアカウントデータをもとに、インフルエンサーマーケ施策に必要な

・インフルエンサーの選定

・工数管理

・効果測定

を一元管理できるマーケティング支援ツールです。

フォロワー属性、投稿パフォーマンス、競合比較などを自動取得し、

「より適したインフルエンサーを見つける」「施策効果を高める」ための判断材料を提供します。

Asrtreamの管理画面で見れるデータ

想定される利用企業・担当者像

・SNSマーケティングを内製化したい、施策効果を継続的に改善したい企業様

・属人的な運用から脱却し、再現性あるインフルエンサーマーケティングを実施したい企業様



現在7日間の無料トライアルが可能です。ぜひ、この機会に弊社ツールの掛け合わせを体験していただけますと幸いです。

当社概要

無料トライアルを試してみる :https://astream.acetokyo.com/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=184

・会社名：株式会社A

・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰

・設立日：2017年2月

・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F

・URL：https://acetokyo.com/

当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートして参りました。

CAGR(年平均成長率)30.3％の推移で急拡大するインフルエンサーマーケティングの市場において企業様が持つブランドが「自社の商品の魅力を120%引き出してくれる、最適なインフルエンサーに出会える」ことを叶えていくということを基本的な行動指針とし、透明で実直なインフルエンサーマーケティングのプロフェッショナルとして、企業様のパートナーとなり確かな信頼を生活者と築いていくことを支援し続けてまいります。

本件に関する問い合わせは、以下よりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://astream.acetokyo.com/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=184