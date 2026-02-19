コラボスタイルが尿がん検査「マイシグナル(R)︎」を健康増進の取り組みの一環として導入

Craif株式会社

Craif株式会社（所在地：東京都新宿区、CEO：小野瀬 隆一、以下Craif）は、株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本洋介、以下 コラボスタイル）が、尿がん検査「マイシグナル(R)️」を従業員の健康増進の取り組みの一環として導入したことを発表いたします。

■株式会社コラボスタイル 代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介様からのコメント

かつて、健康診断を受けていなかった大切な仲間をがんで失うという経験をしました。だからこそ、当社では「心身の健康維持」を何よりも最優先事項と捉えています。 既存の「健康維持手当」も、増進ではなくあえて“維持”と名付けたのは、従業員に「今の健康な状態のままでいてほしい」という願いを込めているからです。しかし、願うだけでは守れないものがあります。そこで今回、痛みや手間の少ない優れた技術を持つ『マイシグナル・スキャン』を会社の制度として取り入れることにしました。さらに既存の手当と組み合わせることで、経済的な理由で検査を躊躇することがないよう“実質負担ゼロ”の仕組みを作りました。 従業員が健康と向き合うハードルを下げ、一人ひとりがより長く輝き続けられる環境を、これからもつくっていきます。

■「マイシグナル・スキャン」について

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/

「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2024年3月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がん検査「マイシグナル(R)︎」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/