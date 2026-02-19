株式会社ライフサービス和 代表取締役・奥薗美幸（通称：みゆき姐さん）が金沢シーサイドFM「脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice」に4週連続ゲスト出演
株式会社ライフサービス和（なごみ）（代表取締役：奥薗美幸）は、85.5MHz 金沢シーサイドFM にて放送されるラジオ番組『脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice』に、2026年2月19日より4週連続でゲスト出演いたします。
本番組は、SMG経営株式会社 CEO菅原由一氏（通称：脱・税理士スガワラくん）をパーソナリティに迎え、IMALU氏をアシスタントとして、多様な分野で活躍するゲストの事業・キャリア・価値観を深掘りするビジネス・エンターテインメント番組です。
代表の奥薗は、介護施設への引越支援、生前整理・遺品整理・特殊清掃など、現場第一主義で取り組んできた経験をもとに、
・孤立する高齢者の実態
・生前整理が必要とされる社会背景
・YouTubeでの情報発信の意義
・Z世代へ伝えたい働き方と価値観
について全4回にわたり対談いたしました。
■ 放送概要（O.A予定）
番組名：脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice
放送局：金沢シーサイドFM（85.5MHz）
放送日時：（放送時間 17:00～17:30）
第1回：2026年2月19日(木)
第2回：2026年2月26日(木)
第3回：2026年3月 5日(木)
第4回：2026年3月12日(木)
出演：
パーソナリティ：脱・税理士スガワラくん
アシスタント：IMALU
ゲスト：奥薗美幸（株式会社ライフサービス和 代表取締役）
YouTube配信（配信時間 18:00～）
第1回：2月20日(金)
第2回：2月27日(金)
第3回：3月 6日(金)
第4回：3月13日(金)
■ 各回テーマ
第1回｜生前整理とは何か
一般的な定義と、奥薗が現場で感じた“本当の生前整理”の意味を語ります。
第2回｜孤立する高齢者の実態
現場で実際に見てきたリアルと、社会が今向き合うべき課題。
第3回｜情報発信への挑戦
YouTube「みゆき姐さんの心も片付く生前整理」誕生の背景と継続する理由。
第4回｜Z世代・働く世代へ伝えたいこと
生前整理・遺品整理の現場で数多くの人生に向き合ってきたプロの視点から、Z世代や働く人へのメッセージを語ります。
■ 今後の展開
本番組の内容は、ラジオ放送に加え、公式YouTubeおよびWebメディアでも順次公開予定です。
YouTube（映像）：https://www.youtube.com/@sugawara-FLVoice
Future Leaders Hub（記事）：https://flh.jp/
■ 株式会社ライフサービス和（なごみ）について
https://life-service-nagomi.com/lp01
株式会社ライフサービス和は、関西を中心に介護施設への引越支援、生前整理・遺品整理・特殊清掃・空き家片付けなどを一貫対応する住まい支援会社です。
高齢化が進む中、「孤立死をなくしたい」「未来の自分と家族が困らない生前整理を広めたい」という想いのもと、現場のリアルを発信し続けています。