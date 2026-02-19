株式会社ライフサービス和　代表取締役・奥薗美幸（通称：みゆき姐さん）が金沢シーサイドFM「脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice」に4週連続ゲスト出演

株式会社ライフサービス和

株式会社ライフサービス和（なごみ）（代表取締役：奥薗美幸）は、85.5MHz 金沢シーサイドFM にて放送されるラジオ番組『脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice』に、2026年2月19日より4週連続でゲスト出演いたします。

本番組は、SMG経営株式会社 CEO菅原由一氏（通称：脱・税理士スガワラくん）をパーソナリティに迎え、IMALU氏をアシスタントとして、多様な分野で活躍するゲストの事業・キャリア・価値観を深掘りするビジネス・エンターテインメント番組です。

代表の奥薗は、介護施設への引越支援、生前整理・遺品整理・特殊清掃など、現場第一主義で取り組んできた経験をもとに、

・孤立する高齢者の実態

・生前整理が必要とされる社会背景

・YouTubeでの情報発信の意義

・Z世代へ伝えたい働き方と価値観

について全4回にわたり対談いたしました。

■ 放送概要（O.A予定）

番組名：脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice

放送局：金沢シーサイドFM（85.5MHz）

放送日時：（放送時間 17:00～17:30）

第1回：2026年2月19日(木)

第2回：2026年2月26日(木)

第3回：2026年3月 5日(木)

第4回：2026年3月12日(木)

出演：

パーソナリティ：脱・税理士スガワラくん

アシスタント：IMALU

ゲスト：奥薗美幸（株式会社ライフサービス和 代表取締役）

YouTube配信（配信時間 18:00～）

第1回：2月20日(金)

第2回：2月27日(金)

第3回：3月 6日(金)

第4回：3月13日(金)

■ 各回テーマ

第1回｜生前整理とは何か

一般的な定義と、奥薗が現場で感じた“本当の生前整理”の意味を語ります。

第2回｜孤立する高齢者の実態

現場で実際に見てきたリアルと、社会が今向き合うべき課題。

第3回｜情報発信への挑戦

YouTube「みゆき姐さんの心も片付く生前整理」誕生の背景と継続する理由。

第4回｜Z世代・働く世代へ伝えたいこと

生前整理・遺品整理の現場で数多くの人生に向き合ってきたプロの視点から、Z世代や働く人へのメッセージを語ります。

■ 今後の展開

本番組の内容は、ラジオ放送に加え、公式YouTubeおよびWebメディアでも順次公開予定です。

YouTube（映像）：https://www.youtube.com/@sugawara-FLVoice

Future Leaders Hub（記事）：https://flh.jp/

■ 株式会社ライフサービス和（なごみ）について

https://life-service-nagomi.com/lp01

株式会社ライフサービス和は、関西を中心に介護施設への引越支援、生前整理・遺品整理・特殊清掃・空き家片付けなどを一貫対応する住まい支援会社です。

高齢化が進む中、「孤立死をなくしたい」「未来の自分と家族が困らない生前整理を広めたい」という想いのもと、現場のリアルを発信し続けています。