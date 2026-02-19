【枚方T-SITE】作り手の“好き”がつまったZINEが勢揃い。「ZINE LOVER」を2/26(木)より初開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/52507-0937420128.html

枚方T-SITE（大阪府枚方市）は2026年2月26日（木）から3月8日（日）まで、ZINEの展示販売イベント「ZINE LOVER」を初めて開催します。2月26日（木）から3月6日（金）までは展示期間として、枚方T-SITE4階にあるカフェスペースの本棚に、38人の作家によるZINEを展示します。また、3月7日（土）、8日（日）の最終2日間は、42人の作家が実際に集まり、ZINEを直接販売します。作家との交流を通して作り手の熱い想いを受け取りながら、ZINEの世界をどうぞお楽しみください。なお、展示期間中も、一部のタイトルについては、掲示しているQRコードより作家本人のサイトにてご購入いただけます。

ZINEは、個人や小さなグループが企画から制作、販売までを手掛ける、本や冊子のような自主制作物のことです。様々なテーマのもと、作り手の「好き」や「こだわり」が自由に詰め込まれており、作り手の“想いの結晶”とも言えます。新たな視点に驚かされることも多く、ページをめくれば、あなたにとっての“異世界”が広がるかもしれません。作り手の愛と情熱がぎゅっとつまったZINEを通して、あなたのまだ知らない世界を見つけてみませんか。

出店作家

※（）内は、ジャンル

＜販売・展示＞

わくわくクリエイター（エッセイ、DIY、サーフィン、珈琲）／絵本のお店 アトリエ エポカ（絵本）／日々図案室（おやつ、レシピ）／鴨川書院（量子系日常哲学、前衛文学絵本）／SUKIMAKI ANIMATION（絵本、エッセイ）／しらんけど書房（エッセイ）／.A（旅行記）／Lacca（絵本、漫画）／まとも書房（人文系）／股野二十日（日記、エッセイ、写真集）／山口まりかのスケッチSHOP（イラスト、旅行）／バルトの森（ノンフィクション、旅と料理のエッセイ）／新村葉月（路上観察、アート、写真）／どてらいぬ舎（エッセイ漫画）／元禄屋（浮世絵、イラスト、絵本、風呂敷の使い方）／すばりずむ（抽象写真、心象風景写真）／ABCDOGS（絵本）／ふく（イラスト、漫画）

＜販売のみ＞

ASOBUNCO（エッセイ、日記、小説）／おかやまたかとし・こやまもえ（イラスト）／えび氏（４コマ漫画）／マチノニワ（イラスト、植物スケッチ、散歩、自然）／KARURI（絵本）／コーギー・プリオ（絵本）／燈台書店（イラスト、詩集）／えいこらひいひい堂（漫画、エッセイ）／YORISOI BOOKS（旅行記、エッセイ）／くずは書房（文芸一般、社会生活一般）／木村耕太郎（漫画）／Kaguya Books（SF）／kotomin（漫画）※3月7日（土）のみ／Alissa&Saori（アート）／彩り、うつらうつら（文字、写真、グラフィック）／つるきち（アート）／DESUCHA!!（4コマ、パラパラ、ストーリーものの漫画）／ポラン社（いきもの）／ふたばのお絵描き（さかな）／BeRain.Design（イラスト、養鰻業の紹介）／高田昌耶（イラスト）／きのこやま あいころもち（絵本、エッセイ、漫画）／うさぎ湯＆競馬場まで30分（競馬、銭湯、エッセイ、イラスト）／地域似顔絵師Yana（イラスト）※3月8日（日）のみ

＜展示のみ＞

えんを描く（日記、エッセイ）／mai sasaki（グラフィック、写真）／岡添健介（イラスト作品集）／トリイの画（絵日記）／つかレモン（エッセイ、イラストエッセイ）／タカヤママキコ（イラスト、アート）／サンダー＆中村（エッセイ）／teamうさまみれ（保護ウサギのためのチャリティ本とグッズ）／violet7（絵本、イラスト本）／奈良都民（町への愛着・偏愛）／HARUKA ANDO（イラスト）／鷹巣由佳（アートブック）／紡ちひろ（童話、児童文学）／people in a sauna | 福島さつき（旅、温泉、銭湯、サウナ）／koji（イラスト）／附高ZINE部（日記、意見文、手紙などの文章）／ももの缶まつり（日記）／Yoshida Yuki（イラスト、登山・アウトドア）／SEE THE SEA キッズトレラン教室（子供スポーツ教室）／むかしのはなし（イラスト、コラム）

イベント概要

ZINE LOVER

日時・場所

＜展示＞2月26日（木）～3月6日（金） 10:00～20:00（最終日は16:00まで）

枚方T-SITE 4階 カフェスペース

＜販売＞3月7日（土）、8日（日）10:00～17:00（最終日は16:00まで）

枚方T-SITE 4階 カフェスペース、イベントスペース

主催 枚方T-SITE

お問い合わせ先 Tel.072-861-5700

URL https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/52507-0937420128.html

※販売時は、各店にてお会計します。決済方法は店舗により異なります。

※イベント販売のため、Vポイント・駐車券サービスは対象外となります。

※予告なく予定が変更する場合がございます。ホームページで最新情報をご確認ください。

店舗情報

枚方T-SITE

枚方 蔦屋書店を中心に、楽しい日常を提案する文化商業施設。昼と夜で姿を変える建造物と、7ｍの本棚は撮影スポットとして人気。多彩なフェアやイベントを開催し、訪れる人に常に新しい発見を提供しています。

住所 大阪府枚方市岡東町12-2

電話番号 072-861-5700

営業時間 7:00～23:00（店舗により異なる）

ホームページ https://store.tsite.jp/hirakata/

Facebook https://www.facebook.com/hirakatatsite/

Ｘ https://x.com/hirakata_tsite

Instagram https://www.instagram.com/hirakata_tsite/

オンラインストア https://store.shopping.yahoo.co.jp/hkt-tsutayabooks/