【バンヤンツリー・東山 京都】バンヤンツリー・東山 京都 × テルモン 京都の静寂に響く、伝統と革新の調べ

Banyan Tree Japan有限会社「バンヤンツリー・東山 京都」 × テルモン 一夜限りのコラボレーションイベント

世界有数の独立系ホスピタリティグループ バンヤン・グループのフラッグシップ・ブランド「バンヤンツリー・東山 京都」(所在地：京都市東山区、総支配人 山田智章)は、シャンパーニュ業界のパイオニアとして知られる、レミーコアントロージャパン株式会社が取り扱うシャンパーニュのメゾン・テルモンとのコラボレーションイベントを、2026年3月14日（土）に一夜限りで開催いたします。

本イベントでは、メゾン・テルモンの香り高いシャンパーニュと和の世界が響き合う、ここでしか体験できない特別なひとときをご提供いたします。能の世界観をコンセプトにした舞台では和楽器の生演奏が披露され、その繊細な音色に包まれながら、シャンパーニュの味わいを引き立てるフィンガーフードをお楽しみいただけます。

自然・伝統・精神性を大切にしてきた東山の地に根ざすバンヤンツリー・東山 京都の思想と、メゾン・テルモンが掲げる “In the Name of Mother Nature（母なる自然の名のもとに）” という哲学が共鳴し、本イベントは実現しました。100年以上にわたり、4世代にわたって自然と真摯に向き合ってきたメゾンの姿勢は、伝統を守りながら進化し続ける京都の精神と深く響き合います。

ホワイトデーの夕暮れ、大切な方への愛や感謝を伝える特別な日に、バンヤンツリー・東山 京都の美しい自然を背負う空間で体験する20席限定の没入型コラボレーション。和の芸術とシャンパーニュが融合する、ここでしか叶わない一夜です。

当日は、メゾン・テルモンのスタイルを象徴するフラッグシップシャンパーニュ「レゼルヴ・ブリュット」と、「レゼルヴ・ド・ラ・テール・ロゼ（オーガニック）」をご用意。東山の澄んだ空気と調和する優雅な音色が、五感を通してテルモンの世界観へと誘います。

「幽玄」をコンセプトに、竹林と山々に抱かれた聖域で体験する一夜限りのコラボレーション。東山の静寂と芸術、そしてシャンパーニュが織りなす、ここでしか味わえない特別なひとときをご堪能ください。



◆テルモン × バンヤンツリーコラボレーション 概要

舞台割烹料理「りょうぜん」- 開催日時：2026年3月14日（土）- 開催時間：16:30 - 17:30- 場所：バンヤンツリー・東山 京都 割烹料理「りょうぜん」（京都府京都市東山区清閑寺霊山町７）- ご予約： 20名様限定（要予約）以下URLより予約を承っております。https://banyantreehigashiyamakyoto.com/offers/collaboration-event-withtelmont/TEL.075-531-0500- 内容： ペアリング・フィンガーフードとともに、テルモンの魅力をぜひ ご堪能ください。- 価格：15,000円（サービス・税込み）

◆メゾン・テルモンについて

シャンパーニュ・テルモンは、シャンパーニュ暴動の直後にアンリ・ロピタルがフランスのエペルネ近郊にあるダムリーで1912年に創業しました。それから百年以上にわたり、メゾンはシャンパーニュ業界のパイオニアでした。革新性と、メゾンが誇る卓越性という伝統の踏襲を両立させながら、テルモンは今、地球との関わり方に新たな革命を起こそうとしています。また、テルモンはサステナビリティを損なうことなく比類ないシャンパーニュを造るという、独自のビジョンを実践しています。このビジョンは、「母なる自然の名のもとに(In the Name of Mother Nature)」プロジェクトを通じて2021年から具体化されつつあり、メゾンとパートナー農家のブドウ畑を100％有機再生農業に転換する（現在、70%が有機認証済）、生物多様性を保護する、2050年までのネットゼロ達成に向け炭素排出量を大幅に削減するなどの取り組みを進めています。 これまでにも、ギフトボックスや不要な包装の廃止、長年取引があるガラスメーカーと提携した世界最軽量ボトル（800グラム）の開発、透明ボトル（リサイクルガラス不使用）や特注ボトル（900グラム以上）の使用中止、トランジションガラスの採用（ガラスの色調は段階的に透明へと近づきますが、そのトランジションの際に生成されるガラスの再生使用）、航空輸送の全面禁止、再生可能エネルギーの利用といった取り組みを実施してきました。 テルモンは、環境に対する同じビジョンと信念を共有する出資者たちに支えられています。その中には、テルモンの主要株主としてメゾンのサステナビリティとイノベーションへのコミットメントを全面的に支持するレミーコアントロー、出資者であり献身的な環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ、そしてメゾン・テルモンのプレジデントであるルドヴィック・ドゥ・プレシが含まれます。 メゾンのワインは、爽やかで骨格のあるスタイル、テンションとフレッシュさのバランス、繊細ながら均衡のとれた酸味が特徴で、印象的な余韻が長く続きます。骨格のあるボディと際立った軽さという、相いれない特徴が共存するパラドックスにより独自の存在感を放っています。 メゾン・テルモンは有機栽培のブドウのみから造られ、除草剤、殺虫剤、防カビ剤、化学肥料不使用の、まさにテルモンのマニフェストを体現するキュヴェ「レゼルヴ・ド・ラ・テール（オーガニック）」を2023年に発売して以来、毎年このキュヴェをリリースしています。燦然と輝く生命にあふれたこのキュヴェは、メゾン・テルモンの未来の象徴です。

●コーポレートサイト：https://jp.champagne-telmont.com/

●公式インスタグラム：@champagnetelmont



◆バンヤンツリー・東山 京都 概要

京都の祇園・東山地区の高台に位置する聖域。

清水寺の隣に位置し、京都市街を見渡す東山の高台に佇む全52室の当ホテルは、山の竹林に抱かれ豊かな自然を有する聖域です。 能の世界観を踏襲した舞台と天然温泉を備え、祇園の観光名所まで徒歩圏内と利便性が高いながらも、喧騒から離れた静寂の空間をご提供します。

バンヤンツリーリゾートにおいて共通する精神性である「Sense of Place」その土地らしさ、「Locally-Infused」その土地への没入体験と、「Romance of Travel」旅のロマンスをご体験いただけます。

◎所在地 ： 京都市東山区清閑寺霊山町7番地

◎アクセス： 京阪本線祇園四条駅 タクシー10分/JR京都駅タクシー15分

◎客室 ： 52室うち温泉付き客室8室

セレニティ、グランドセレニティ、ウェルビーイング・サンクチュアリ、ONSENリトリート、グランドONSENリトリート、バンヤンONSENリトリート 計6タイプ

◎館内施設： 割烹料理「りょうぜん」、BAR RYOZEN、バンヤンツリー・スパ、大浴場、ジム

◎ホームページ： https://www.banyantree.com/ja/japan/kyoto

◎Instagram： https://www.instagram.com/banyantreehigashiyamakyoto/

◆バンヤン・グループについて

バンヤン・グループ(「バンヤンツリー・ホールディングス・リミテッド」または「グループ」、SGX：B58)は、目標を持った独立系のグローバル・ホスピタリティ企業です。当グループは、パイオニア精神、デザイン主導の体験、責任あるスチュワードシップへのコミットメントを誇りとしています。その幅広いポートフォリオは、20カ国以上で100を超えるホテルとリゾート、140以上のスパとギャラリー、20のブランド・レジデンスを展開しています。フラッグシップ・ブランドのバンヤンツリーを含む12のグローバル・ブランドで構成され、それぞれが個性的でありながら、体験型メンバーシップ・プログラム「withBanyan」で一体となっています。「環境を慈しみ、人々に力を与える」という創業の精神は、バンヤン・グローバル財団とバンヤン・アカデミーを通じて体現されています。バンヤン・グループは、再生可能なツーリズムと、滞在者の体験を向上させる革新的なプログラムに重点を置き、サステナブルな旅の主要な提唱者であり続けることを約束いたします。