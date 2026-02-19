【エスパル福島】『福島みやげ』ゾーンが13年ぶりにリニューアルオープン !!

仙台ターミナルビル株式会社(本社 仙台市、代表取締役社長：松崎 哲士郎)が運営するエスパル福島(所在地:福島市栄町1番1号) 1F福島みやげゾーンが3月6日(金)にリニューアルオープンいたします。株式会社レパコ(本社：福島市、代表取締役社長：笠井 英毅)が運営するスイーツ専門店「レパコ」や株式会社菓匠三全(本社：仙台市、代表取締役社長：田中 秀史)が運営する「ロワイヤルテラッセ」が期間限定で出店いたします。福島みやげゾーンのリニューアルは13年ぶりとなり、デイリーのお客さまから観光のお客さままで幅広く楽しめる「福島みやげの新たな発信拠点」としての役割を担います。


【NEW OPEN】

１　店 舗 名 　　 レパコ


２　オープン日 　2026年3月6日(金)


３　運 営 主 体　 株式会社レパコ


４　営 業 時 間 　エスパル福島の営業時間に準じます。


５　店 舗 紹 介　


　「レパコ」直営農場で作るこだわりの平飼い卵「フルーツエッグ」を使用した限定スイーツをはじめ、旬のフルーツをたっぷり使った季節のケーキやタルトをご用意。福島のお土産にぴったりな焼き菓子ギフトも豊富に取り揃えています。大切な方への贈り物や、ご自分へのご褒美に、素材にこだわった上質なスイーツをお楽しみください。　


６　商 品 紹 介　


１.「エスパル福島限定」福島県産苺のタルト　1カット　896円(税込)



福島県産苺のタルト

福島県産の新鮮な苺をたっぷりと使用したタルトです。クリーミーなカスタードクリームが苺の風味を引き立てます。





２.「エスパル福島限定」平飼いたまごのカスタードシュー　1個　410円(税込)



平飼いたまごのカスタードシュー

卵の美味しさを最大限に活かした一品です。新鮮な平飼いたまごを使用した、濃厚なカスタードクリームが特徴です。





【期間限定ショップ】


１　店 舗 名 　　 ロワイヤルテラッセ(福島県初出店)　


２　オープン日 　2026年3月6日(金)


３　運 営 主 体　 株式会社菓匠三全


４　営 業 時 間 　エスパル福島の営業時間に準じます。


５　店 舗 紹 介　 　


　最高峰をめざした洋菓子の正統派。「モンドセレクション」にて最高金賞・金賞を受賞した「ロワイヤルテラッセ」「アーモンドパイ」をはじめとする焼菓子をご用意。世界に認められたおいしさをぜひ お楽しみください。　


６　商 品 紹 介　


１.ロワイヤルテラッセ　6個入　1,840円(税込)



ロワイヤルテラッセ

さっくり焼き上げたサブレで特製のダマンドポテトをサンドしたロワイヤルテラッセの代表作です。





２.　アーモンドパイ　5枚入　1,600円(税込)



アーモンドパイ

厳選されたバターをパイ生地に折込み、アーモンドスライスをふんだんにトッピング。香ばしく焼き上げました。





〈リニューアルオープンショップ特典〉


