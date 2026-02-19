【導入事例】動画作成時間を約3分の1に短縮！蓄積した技術資料を“話す動画”へ変換し、社内情報共有を加速

株式会社エージェンテック

AIとクラウドを活用し様々な業種のDXを提案する株式会社エージェンテック（東京都千代田区、代表取締役社長：金淙採）は、セトラスホールディングス株式会社（香川県高松市、代表取締役社長：木下幸治）様にAI生成ナレーション動画ツール・AI Shorts（エーアイ・ショーツ）を導入いただいております。このたび、AI Shorts製品紹介サイトにて、AI Shortsの導入効果についてのインタビュー記事を公開いたしました。

■導入前の課題

事例記事全文はこちら :https://www.ai-shorts.jp/cases/setolas/

セトラスホールディングス様では、社内ITツールの利便性向上を目的に、動画やPDFを用いた活用情報の提供を行ってきました。しかし、動画制作には多大な工数がかかる一方で、PDF資料は閲覧率が伸び悩むという課題に直面していました。

「動画制作＝時間がかかり他の業務に支障が出る」というイメージが定着しており、手軽に情報発信ができる環境の構築が求められていました。

■導入の決め手経緯と活用方法

資料を動画化する複数のサービスと比較検討した結果、不具合が少なく動作が安定している点や、画像内の文字を読み取るOCR機能の精度の高さ、そして要望に対する柔軟な対応が決め手となり、AI Shortsの導入を決定されました。

現在は、Microsoft 365などの社内ツールに関する膨大なPDFマニュアルを、AI Shortsを用いて「視覚的に分かりやすい動画コンテンツ」へと変換する取り組みを重点的に進められています。

現場のご担当者様からは、「操作が直感的で、説明書なしでも理解できた」「業務の合間でも手軽に制作に取り組めるようになり、心理的なプレッシャーが軽減された」といった好評の声をいただいております。

■導入効果

AI Shortsで動画コンテンツに変換し社内共有

AI Shortsの導入により、一般的な動画作成方法と比較して約3分の1の時間で動画を完成させることが可能となりました。このスピード感のおかげで、業務の合間でも手軽に制作に取り組めるようになり、動画制作に対する心理的なハードルが大きく下がりました。

作成された動画は社員の関心を集め、情報の到達率向上と社内コミュニケーションの活性化に寄与しています。

■今後の展望とAI活用への期待

今後は、現在の部署での運用モデルを確立した後、他部門への展開も計画されています。各部門が保有する固有の資料を動画化し、組織全体でナレッジを共有する体制づくりを目指されています。

また、同社では「社内知見の高度な活用」を掲げ、将来的に実験データや研究成果をAIに学習・解析させることで、研究開発（R&D）のスピードアップや革新的な価値創出につなげるDX環境の構築も視野に入れられています。

■関連情報

今回の事例に関する情報は、下記のURL をご参照ください。

■AI Shortsについて

- インタビュー記事 https://www.ai-shorts.jp/cases/setolas/

ファイルをアップロードするだけでAIが内容を解析し、即座に音声つき動画を生成するAI生成ナレーション動画ツールです。

製品サイト https://www.ai-shorts.jp/

■セトラスホールディングス株式会社 会社概要

■株式会社エージェンテック 会社概要

- 社名セトラスホールディングス株式会社- 本社所在地香川県高松市磨屋町8番地1- 代表者代表取締役社長 木下 幸治- 設立2022年8月- 事業内容グループ経営管理、コンサルティング事業- 企業サイトhttps://setolas.com/

- 社名株式会社エージェンテック- 本社所在地東京都千代田区西神田二丁目4番16号 レ・ジェイドクロス千代田神保町 301- 代表者代表取締役社長 金 淙採- 設立2004年1月- 企業サイトhttps://www.agentec.jp/