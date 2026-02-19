U-Factorホールディングス株式会社 設立のお知らせ

U-Factorホールディングス株式会社

U-Factorホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：井島英博、以下「当社」）は、2026年2月4日付で設立され、グループ経営体制のもと事業運営を開始したことをお知らせいたします。

当社は、グループ各社を傘下に置き、幹細胞培養上清液「U-Factor(R)液」を中核とした研究開発および事業推進を、より機動的かつ持続的に推進してまいります。

ホールディングス化の背景

当社グループは、「アンメットメディカルニーズにこたえる。」というミッションのもと、独自の製法による幹細胞培養上清液「U-Factor(R)液」を基盤に、ALSやアルツハイマー型認知症をはじめとする有効な治療法が確立されていない難治性疾患に対する新薬開発に挑んでいます。また、「誰もが再生医療を選択できる」未来の実現に向け、従来は職人技に依存しがちだった細胞培養を自動培養装置により安定化・大量生産し、品質の均一化とコストダウンを通じて「1ドルの薬を世界中に」届けることを目指しています。

一方で、研究開発の深化と社会実装のスピードをさらに高めるためには、知的財産・資本・アライアンスを含む経営資源をグループとして一体運用し、迅速に意思決定できる体制が不可欠であると判断し、当社を設立し、ホールディングス体制へ移行いたしました。

当社の理念（Mission/Vision/Value）

当社の理念を以下の通りに定めました。グループ社員が一丸となり、ビジョン達成に向けて邁進します。

Mission：U-Factor(R)液を起点に、幹細胞培養上清液の領域を、エビデンスに基づく科学として確立する。

Vision：老化と難治性疾患が、“運命”ではなくなる世界をつくる。

Value：科学から逃げない。諦めを前提にしない。仲間と共に、世界を動かす。

グループ体制（傘下会社と役割）

当社は、幹細胞培養上清液「U-Factor(R)液」を中核に、研究開発から社会実装までを一体で推進するため、グループ各社の役割を以下の通り整理しました。

研究開発・製造・販売・ブランド展開を、役割分担と責任範囲が明確な体制へ再編し、意思決定と実行速度を高めます。当社傘下の企業と役割は以下の通りです。

ホールディングス体制で加速する重点施策

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177438/table/1_1_0a3f11069381d678834c95473aa59b40.jpg?v=202602191051 ]

U-Factor HDは、グループとして経営資源を一元化し、以下の重点施策を推進することで、研究開発から社会実装までのスピードと再現性を高めてまいります。

1.創薬開発の推進：ALSやアルツハイマー型認知症など難治性疾患領域における創薬研究開発を加速。

2.知的財産・アライアンスの強化：共同研究・外部パートナー連携を拡充し、研究成果の社会実装を前進。

3.事業化の加速：販売・ブランド・ヘルスケア領域を含む事業推進を、役割分担の明確な体制で推進し、実行速度を高める。

代表コメント

U-Factorホールディングス株式会社 代表取締役 井島 英博幹細胞培養上清液の可能性を、社会の新しい選択肢へ

U-Factorホールディングス設立は、U-Factor(R)液を中核とする技術と事業を、より強固な経営基盤のもとでより一層加速させるための第一歩です。

私たちは、U-Factorが開発した幹細胞上清液「U-Factor(R)︎液」を、医療と社会にブレイクスルーを起こすための“戦略的な武器”だと捉えています。

“老化は治療できない。”

“ALSや筋ジストロフィーは、ただ進行を見守るしかない” と言われてきました。

その諦めそのものに、私たちは科学で踏み込み、覆しにいくことをお約束致します。

会社概要

U-Factorホールディングス株式会社

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-4-6

代表者：代表取締役 井島 英博

設立：2026年2月4日

事業内容：グループ全体の経営戦略策定・経営管理

https://u-factor.com(https://u-factor.com/)

【当社独自の培養上清液「U-Factor(R)液」とは】

当社は、幹細胞を培養する過程で得られる上澄み液を当社独自の技術を用いて精製を行い、純度の高い培養上清液をU-Factor(R)液 (登録番号：第6396893号)と名付けました。幹細胞より分泌された大量のサイトカイン（生理活性作用をもつタンパク質）を含んでいます。改良を重ねて特殊な方法で精製したU-Factor(R)液には、安全性と有効性に関して非常に大きな可能性があると考えています。

＜このリリースの問い合わせ先＞

U-Factor ホールディングス株式会社 広報担当

TEL: 03-5357-1580

Email: info@u-factor.com