株式会社SA

借地権と底地が別々の所有者に分かれている。建物は特殊形状で使えず、測量も未了のまま。「価値が出ない土地」の典型とされる難案件でした。株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、まず借地人と底地人の双方と面談を繰り返し、対立しがちな権利関係を整理しながら丁寧に調整。そのうえで「共同売却が最も高く売れる」という戦略を提案し、双方が納得できる合意形成を実現しました。測量も無事に完了し、土地としての価値が安定。結果、市場の想定を超える条件での売却に成功しました。分断された権利も、正しく組み合わせれば“価値に変わる”。借地×底地の難案件を象徴する再生事例です。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TawkVq0rioc ]

日時：2026年2月26日 18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）備備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

600件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/