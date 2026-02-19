ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://share.hsforms.com/15GU12hi0QkepZ2DDMNoQbAsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0217

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社ウォンバットテクノロジーと共同で「活動量を増やしてもメンバーが辞めない組織を作る3つのポイント ～個人の能力に依存せず、利益を生み出し続ける業務設計術を解説～(https://share.hsforms.com/15GU12hi0QkepZ2DDMNoQbAsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0217)」と題した無料セミナーを2026年3月3日（火）12:00～オンラインで開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

売り手市場の加速により「スカウト返信率の低下」や「他社との競合激化」が進む現在、人材紹介企業が従来以上の利益を確保するためには、求職者の母集団形成や面談設定などの活動量を以前よりも大幅に引き上げざるを得ないのが現状です。



そこで、仕組みを変えずに「量」だけを追求すれば、現場は業務過多に陥りコンサルタントの離職が加速し、優秀な人材が育たないという悪循環に陥ります。

しかし多くの場合、この課題解決に向けて「仕組み化の重要性」は理解しているものの「具体的にどこから手をつければ良いのか」「今の業務フローのボトルネックを特定るする」という“実行の壁”に阻まれているケースが少なくありません。



そこで本セミナーでは、多くの組織が直面する「業務改革のつまずきポイント」を紐解いた上で、個人の処理能力に依存しない業務設計の構築方法を解説。

蓄積されたデータを武器に利益を生み出し続けるための3つのポイントについて、具体例を用いながら紹介していきます。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・各コンサルタントの業務負荷が多く、メンバーが定着しなくて悩んでいる組織のマネージャー

・年々目標が高くなっているが、具体的に達成する手段が見えず頭を抱えている方

・チームの行動目標を達成させたいが、面談の「質」を落とすことなく「量」だけを担保する具体的な勝ち筋が見えない方

・せっかく採用した若手や未経験者が、売上が立つ前のフェーズでて辞めてしまうことにお悩みの方

▼▼登壇者の紹介▼▼

株式会社ウォンバットテクノロジー 伊藤 大生氏

2022年3月：青山学院大学卒業

高校から現在までアメフト歴8年。現在も土日はノジマ相模原ライズという社会人チームでプレー。

2022年4月：株式会社ネクストビート

基幹事業の保育士バンクで法人営業に従事。採用課題解決・ブランディング強化・労務管理課題解決を行う。

最年少で法人チームリーダーに昇進。単月受注金額社内ギネス記録樹立。

2025年12月：株式会社ウォンバットテクノロジー

代表の松本と知り合い、Nitte人材紹介サービスの良さを広めたい思いで、今月からチームに参画。

▼▼開催概要▼▼

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

