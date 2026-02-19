【埼玉県戸田市】“本番に強い”受験生を育成　サクセスケア、2026年度も大河ゼミナール塾生を無償でサポート　受験生のパフォーマンス最大化と知見蓄積を図る

サクセスケア

受験生のパフォーマンス向上を支援するサクセスケア（拠点：東京都中央区・群馬県太田市、代表：青木秀晃）は大河ゼミナール（埼玉県戸田市、塾長：代田信一）と2026年度も連携し、塾生に対して各種サポートサービスを無償提供することを決定いたしました。





背景

入学試験における合否は、学力そのものだけでなく試験本番でのパフォーマンスにも左右されます。


また日常の学習においても、学習効率は心身のコンディションやモチベーション等のさまざまな要因の影響を受けます。


しかしながら、受験対策における力点はこれまで学力そのものの向上に偏りがちであり、パフォーマンスの維持・向上に主眼をおいた取り組みは限定的です。



こうした背景を踏まえ、サクセスケアは2025年度に体制強化と各サービスのリニューアルを実施しました。


このリニューアルに伴い、既に連携している大河ゼミナールの塾生にリニューアルしたサービスを新たに無償提供し、受験生の入試本番での実力発揮度の最大化を図るとともに、新サービスにおけるさらなる知見の蓄積を目指します。



目的

本取り組みは、大河ゼミナール塾生の入学試験におけるパフォーマンス向上と合格率の維持・向上を図るとともに、新サービスに関する知見の蓄積強化を目指すものです。



代表メッセージ


- 青木 秀晃（サクセスケア代表）

本取り組みを通じて、一人でも多くの受験生の合格を実現するとともに、日々のサポートから得られる知見をサクセスケアの支援体制向上に活かしたいと考えております。サクセスケアは、受験生が入試本番で学力を最大限に発揮することに加え、将来においても大切な場面で本当の力を発揮し道を切り拓いていくことを願っております。



内容

無償提供を予定している主なサポート

ウカルフィット(https://successcare.info/ukarufit/)：


生活リズムの安定、コンディション維持を目的としたオンラインフィットネスプログラムの提供





ウカルナビ(https://successcare.info/ukarunavi/)：


DIPCA.3（心理的競技能力診断検査）を活用し、特性把握とアドバイスを実施





ウカルケア(https://successcare.info/ukarucare/)：


パフォーマンス向上を目的としたトレーニングの指導、コンディションに関する相談対応




そのほか、保護者向けセミナーをはじめとしたサポート施策も検討中です。



補足事項
- 成績の推移、受験結果などの追跡調査にご協力いただける方を対象としております
- サービスの利用、参加は各塾生および保護者の任意です


対象

大河ゼミナールに通塾する生徒



サクセスケアの紹介



代表：青木秀晃


拠点：東京都中央区、群馬県太田市


（ほか、提携している学習塾内、スタッフの住所地等で業務を実施）


URL：https://successcare.info/


大河ゼミナールの紹介



塾長：代田信一


所在地：埼玉県戸田市


形態：自立型個別学習塾


URL：https://taigaseminar.com/


本件に関するお問い合わせ先

サクセスケア　お問い合わせフォーム(https://successcare.info/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/)


（検索キーワード"サクセスケア 問い合わせ"）