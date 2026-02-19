【新発売】今年も猫いっぱい！愛され続ける「ねこまみれ」、2月22日猫の日に新発売！

株式会社サントス

株式会社サントス（本社：名古屋市東区、代表取締役：福原正之）は、株式会社のあぷらす（本社：大阪府池田市）とのコラボレーションによる、猫好きのための日傘雨傘兼用折りたたみ傘「ねこまみれ」2026年モデルを、2月22日“猫の日”に発売いたします。

本商品は猫好きの方にご好評いただき、今年で3度目のリニューアル。

デザインを一新し、猫を傘全面にあしらった、猫たちの世界をさらに楽しめるラインアップに生まれ変わりました。

■猫にまみれる全6柄

今回のテーマは「猫たちの日常」。

傘を開くと広がるのは、桜の中で寄り添う猫、キッチンで料理をする猫、音符と戯れる猫たち...

それぞれのしぐさや表情が、まるで絵本の1ページのような世界観に仕上げました。

毎日の外出を、より楽しく、やさしい気持ちにしてくれる一本です。

裏面PUブラックコーティング■猫好きの“毎日”に寄り添う、実用性にも優れた一本

かわいさだけではなく、毎日使える機能性も充実。

・雨傘としても日傘としても使える兼用仕様

・UVカット率99.9%、遮光率99.99％以上、 UPF50+

夏の強い日差しもしっかりブロック。

・遮熱効果のある裏面コーティング仕様で太陽からの熱を遮り、真夏のお出かけも快適。

・軽量＆コンパクトに折りたためてバッグに

すっぽり収まる

■ギフトにも

天気でも、どこへでも一緒に出かけたくなる――

“ねこまみれ”は、あなたの毎日にそっと寄り添い、日々の通勤や通学、お散歩など、さまざまなシーンで活躍する傘です。

自分用にはもちろん、猫が好きな方へのプレゼントにもぴったり。

天気に関わらず、毎日をちょっと楽しくしてくれる傘です。

＜日傘雨傘兼用 折りたたみ傘 ねこまみれ＞

しっかり日陰ができるので散歩も安心です。

【品番】JKO-615

【柄】01夜桜、02キッチン、03なかよし、04音符、05チェック、06リーフ

【価格】各2,750円（税込）

【仕様】親骨の長さ：50cm

素材：ポリエステル100％、裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ、グラスファイバー

【販売場所】Santos online store他

【お問合せ先】株式会社サントス

〒461-0027 愛知県名古屋市東区芳野一丁目12番16号

Tel：052-937-3700 Fax：052-937-3711

会社HP URL：https://santos.co.jp

販売ページ

Santos online store URL：https://store.santos.co.jp/?mode=grp&gid=3078070&page=1(https://store.santos.co.jp/?mode=grp&gid=3078070&page=1)

スーパーデリバリー URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/14755863/

サントス楽天市場店 URL：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/jko-615/