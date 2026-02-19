「期間限定 んぽちゃむふりかけ＜たまご＆やさい＞」「期間限定 んぽちゃむチーズ入りカレー＜ポーク甘口＞」　～2026年3月12日（木）から4月30日（木）期間限定発売～

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、「おぱんちゅうさぎ」の作者、可哀想に！が手掛けた、SNSで話題のキャラクター、「んぽちゃむ」を採用した「んぽちゃむふりかけ＜たまご＆やさい＞」と「んぽちゃむチーズ入りカレー＜ポーク甘口＞」を2026年3月12日（木）から4月30日（木）の期間限定で発売いたします。

(C)KAWAISOUNI! ←（画像を掲載いただく際には、必ず明記ください）

＜商品特徴＞

期間限定の丸美屋スペシャル「キラキラシール」（全10種・2品共通）1枚入りです。

「期間限定 んぽちゃむふりかけ＜たまご＆やさい＞」

＜たまご＞4袋、＜やさい＞2袋の計6袋を詰め合わせました。

「期間限定 んぽちゃむチーズ入りカレー＜ポーク甘口＞」

お子様から、辛味の苦手な大人の方まで食べられる、甘口のカレーです。

チーズ、豚肉、じゃがいも、にんじんの具材入りです。

（シールデザイン）

＜商品情報＞

■んぽちゃむとは

んぽちゃむはヨーグルトの妖精ダヨ！ 通貨はマカロンを使っているヨ！ （他の人は円を使っているから、 んぽちゃむは買い物ができないヨ！）