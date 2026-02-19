すみだ水族館×Wpc.初コラボレーション ”すみだペンギン相関図”が話題のペンギンたちに癒やされる！ビニール傘1種&折りたたみ日傘2種発売

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、ペンギンの個性や関係性をまとめた”すみだペンギン相関図”が話題のすみだ水族館とコラボレーションした、ビニール傘1種、折りたたみ日傘2種を2026年2月2日(月)より、Wpc.公式オンラインショップ、Wpc.直営店舗他、全国の取扱店舗にて販売開始いたしました。

すみだ水族館で愛されるペンギンたちがWpc.の傘に！

”すみだペンギン相関図”は、すみだ水族館で暮らすペンギン同士や飼育スタッフたちとの関係性をまとめた相関図です。人間のように個性や社会性を持つペンギンたちの年々変わる関係性が“ややこしくてかわいい”と人気を集めています。今回、すみだ水族館で暮らすペンギンたちがWpc.の傘になって登場！水しぶきやペタペタと歩く足音が聞こえてきそうな、可愛らしいビニール傘と折りたたみ日傘です。

またWpc.の日傘は、UVカット率100%・遮光率100%・UPF50+の生地*を使用。はっ水加工も施されているので雨の日でもお使いいただける晴雨兼用です。

すみだ水族館は2012年に開業した完全屋内型の水族館。

「近づくと、もっと好きになる。」をコミュニケーションコンセプトに、いきものの息づかいを感じられる展示が特徴です。屋内開放型のペンギンプールには50羽以上のマゼランペンギンが暮らしています。

▼すみだ水族館(https://www.sumida-aquarium.com/index.html)

商品紹介

すみだ水族館で暮らすペンギンが傘の上を元気に泳ぐビニール傘。透明なビニール生地と布生地の切り継ぎ部分は、ゆらゆらと揺れる波を波線で表現しています。雨粒が落ちると、まるでペンギンたちと大きな水槽のなかを一緒に泳いでいるような気分に。ペンギンの大好物であるお魚をモチーフにしたチャームもポイントです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/380_1_5d1d13675559bb78fba7786bc1f48639.jpg?v=202602191051 ]

実は、すみだ水族館で生まれたペンギンたちは、左羽にメロングリーンのカラーバンドを付けています。そんな”すみだ水族館生まれのしるし”と同じ、メロングリーンのゴムバンドを傘の持ち手にあしらうことで、ペンギンたちとおそろい気分に♪傘ケース&本体に施したペンギンのキュートな刺繍もポイント。持ち運びしやすいコンパクトタイプの折りたたみ日傘です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/380_2_c8f803e992f819f32cbd90fb7e0287ff.jpg?v=202602191051 ]

水槽をイメージしたブルーのオーガンジー生地に、スイスイ泳ぐペンギンをプリント。使いやすいシンプルなデザインでありながらも、大好きなペンギンたちの姿を身近に感じられる折りたたみ日傘です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/380_3_7138d72b75068255b6e37dec69bc8b32.jpg?v=202602191051 ]

【Wpc.の日傘】

全カラーUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*生地を使用しているため、夏の強い日差しもしっかりブロック。傘の裏面に施された黒色のポリウレタンコーティングは光の反射を抑え、まぶしさを軽減してくれます。高い遮熱性を備えており、暑さ対策としても頼れる存在です。また晴雨兼用傘なので、突然の雨でも安心してお使いいただけます。

*JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100％の測定値が出た生地をUVカット率100％生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。また、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分もこの限りではございません。

販売について

