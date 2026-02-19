「期間限定 サンエックスユニバースふりかけ＜たまご＆さけ＞」「期間限定 サンエックスユニバースカレー＜ビーフ中辛＞」　～2026年3月12日（木）から4月30日（木）期間限定発売～

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」等、幅広い層に人気のキャラクターが集合した、「サンエックスユニバース」を採用した「サンエックスユニバースふりかけ＜たまご＆さけ＞」と「サンエックスユニバースカレー＜ビーフ中辛＞」を2026年3月12日（木）から4月30日（木）の期間限定で発売いたします。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ←（画像を掲載いただく際には必ず明記ください）

＜商品特徴＞

期間限定の丸美屋スペシャル「キラキラシール」（全10種・2品共通）1枚入りです。

「期間限定 サンエックスユニバースふりかけ＜たまご＆さけ＞」

＜たまご＞4袋、＜さけ＞2袋の計6袋を詰め合わせました。

「期間限定 サンエックスユニバースカレー＜ビーフ中辛＞」

ビーフの旨味と程よいスパイスが楽しめる中辛のカレーで、牛肉、じゃがいも、にんじんの具材入りです。

（シールデザイン）

＜商品情報＞

■サンエックスユニバースとは

サンエックスのようせいの魔法で、個性豊かな仲間たちが世界を超えてあつまりました。

懐かしさと新鮮さが交差するデザイン、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、

あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。

サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。