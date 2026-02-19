住友精密工業、コーポレートサイトを WOVN.io で2言語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、住友精密工業株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表：鶴丸 哲哉、以下 住友精密工業）のコーポレートサイトに導入され、日本語から英語・繁体字の2言語に対応しました。安心安全が求められる製品を扱う同社にとって、最新の情報を迅速に提供することは重要であり、海外の取引先をはじめとするお客様へ企業・製品情報を速やかに届けられる体制を整えました。

■世界トップクラスの技術力や企業・製品情報を、速やかに多言語で発信したい

住友精密工業は、1961年に航空機のプロペラ製造から事業を開始し、現在は「航空宇宙事業」「産業機器事業」「ICT事業」の3領域で事業を展開しています。航空機の脚や熱交換器、MEMS・半導体製造装置など、生活インフラから宇宙分野までを支える高度な技術を基盤に開発・製造をしており、国内シェアNo.1製品を保持しています。また、世界で活躍するメーカーのパートナーとして技術力を提供しています。

同社は英語圏・中国語圏を中心にグローバルに事業を展開しており、海外のお客様にも企業・製品情報を届けるため、これまでもコーポレートサイトを英語版と繁体字版でも展開していました。安心安全が求められる製品を取り扱う同社にとって、コーポレートサイトは大切な情報発信ツールです。しかし、多言語対応を翻訳会社と社内リソースで行っていたため、翻訳や更新作業の負担が大きく、日本語サイトの更新に多言語版が追随できず、言語ごとの情報発信タイミングや情報量にばらつきがある状況でした。

そこで、豊富な情報を高品質な翻訳で速やかに多言語で情報提供するために、WOVN.io を採用いただきました。

■WOVN.io 導入の決め手

住友精密工業が WOVN.io を導入した主な理由は以下の3点です。

- WOVN.copilot により、品質を担保した自動運用が可能生成 AI と人力を組み合わせた独自の翻訳サービスである WOVN.copilot を使うことで、スピーディに「事故のない」翻訳品質を実現できます。自社で翻訳確認の工数を割くことなく、通常の人力翻訳と比較してコストを大幅に抑えつつ安心の翻訳品質を実現できます。- 標準搭載の機能の組み合わせにより、言語ごとのコンテンツ出し分けが可能WOVN は切り替えた翻訳言語に応じた CSS の追記・上書きをはじめ、画像の出し分けが可能な「画像置換機能」、リンクの出し分けが可能な「リンク置換機能」など、豊富な機能を標準で搭載しています。これにより、地域ごとに取扱製品が異なる同社が、言語ごとに適した情報を発信することが可能になります。- 複雑な設定なしで海外 SEO 対策が可能海外の取引先をはじめ、同社に関心を持つ方々が多言語で Web 検索をした際にも検索エンジンに表示されることは重要な要件でした。WOVN.io であれば、複雑な設定なく多言語サイトを検索エンジンにインデックスさせることができます。また URL 形式も選択できるため、既存のドメインパワーを引き継ぐことが可能な点を評価いただきました。■導入サイトについて（www.spp.co.jp(https://www.spp.co.jp/)）

住友精密工業のコーポレートサイトに導入いただき、日本語から2言語（英語、繁体字）に対応しています。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io(https://mx.wovn.io) ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。





