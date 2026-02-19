『プレデター：バッドランド』3.18（水）ブルーレイ＋DVDセット 発売！手近な生物を武器代わりに！？デクの見事な“狩りの知恵と創造性”、危険生物に襲われるデクとティア-緊迫の“未公開シーン”を解禁！

株式会社ハピネット

1987年の誕生以来、数々の傑作を生み出してきた稀代のアクション映画シリーズ「プレデター」の最新作で、プレデターを主人公に描く完全新章『プレデター：バッドランド』を、2026年3月18日（水）にブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セットで発売いたします。

この発売を記念し、標準装備の武器を失い、手近な生物の特性を活かして武器代わりにする主人公デクの創造性に迫る映像と、カリスク討伐をめぐってデクとアンドロイドのティアが語り合う最中に危険生物の襲撃を受ける、本編では描かれなかった緊迫の未公開シーンの2本を、ボーナス・コンテンツより解禁いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nZCcCYngeJ8 ]

＜映像前半＞生き残るためにデクが創作した武器…自作の“ガントレット”や“ショルダーキャノン”とは

この映像では、クリーチャー・デザインを手がけたアレックス・ギリスが、「プレデター」シリーズならではの武器の創作と造形コンセプトについて語ります。標準装備の武器を失ったデクが、「手近な生物を武器代わりにする」という発想に至った背景や、ヴァルチャーというクリーチャーの尖ったくちばしをガントレットの刃として活用したり、ヘラジカに似た生物の部位を用いたマスクなど、デクが生物を武器に代えていった過程が明かされます。さらに、シリーズおなじみのショルダーキャノンの自作など、極限状況で発揮されるデクの狩りの知恵と創造性やこだわりが伝わる映像です。

＜映像後半＞カリスク討伐に向けてデクに知恵を授けるティア…そこに現れた危険生物とは

この映像では、デクとアンドロイドのティアが、強敵カリスク討伐をめぐって言葉を交わす姿が描かれます。「必ず狩る」「最強の殺戮者になる」と覚悟を語るデクに対し、ティアは力だけに頼るのではなく、「賢く動くこと」や「先人とは違う物語を紡ぐこと」の重要性を静かに諭します。狩人としての野心と、導く者としての知恵などが交錯する緊張感あるやり取りの最中、突如として彼らを危険生物が襲撃。本編では描かれなかった、デクとティアの関係性や考えの違いが鮮明に浮かび上がる、貴重な未公開シーンです。

この度発売されるブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入）には、今回解禁した物語の舞台に迫る「ゲンナ星の世界観」、本編には採用されなかった貴重な「未公開シーン＆プレヴィズ映像」、「プレデター」新章の世界観を味わえる「プレデター創造の舞台裏」、初めてのプレデターの主人公デクに迫る「ヤウージャのデク」、など、ファン必見のボーナス・コンテンツを収録。プレデターを主人公として描く完全新章『プレデター：バッドランド』を、ぜひブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入／レンタル）で、お楽しみください

■商品データ

ブルーレイ＋DVD セット4K UHD＋ブルーレイ セット

『プレデター：バッドランド』

ブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット

同時発売 プレデター ペンタロジーBOX＜4K UHD＋ブルーレイ／10枚組＞

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン、発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入／レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2026 20th Century Studios

公式サイト：https://www.20thcenturystudios.jp/movies/predator-badlands

ストーリー：一族から追放され、“最悪の地＜バッドランド＞”に辿り着いた若き戦士・デク。次々と敵に襲われる彼の前に現れたのは、上半身のアンドロイド・ティア。協力を申し出た彼女にはある目的があった・・・。はたして彼は、「究極の敵」を狩って真の「プレデター」になれるのか、それとも「獲物」になってしまうのか。規格外バディで挑む、新たな究極のサバイバルSFアクション！