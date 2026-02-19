シリーズ5万部超え！　大ブームの編み物本『かぎ針編みの、推しこもの』2026年2月19日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、『せかいにひとつだけの「好き」をつくろう かぎ針編みの、推しこもの』（著：もちだあかり）を2026年2月19日（木）に発売いたしました。

推しがいる、すべての人へ。今いちばんときめく、あみこもの。

前作『はじめてでも「かわいい」がつくれる！ かぎ針編みの、あみこもの』（KADOKAWA）が4.5万部超えの大ヒットとなった著者、もちだあかり先生待望の2冊目。今回のテーマは「推し」。

推し活だけでなく、家族、恋人、友人など、すべての大切な人を思う気持ちが形にできるように。タイトルにはそんな思いが込められています。

誰かのことを思いながら作った作品は、持つたびにキュンとするような、愛おしいものになるはずです。

全作品に写真と動画が付いて、初心者さんも安心！

本作には、大ボリュームの25作品を掲載。手のひらサイズの小さな作品から、アパレル作品までを幅広く収録。

全ての作品には撮りおろしのプロセス写真と、もちだ先生の動画解説付き。つまずきやすいポイントを中心にていねいに説明しているので、「分からない」がすぐに解消できます。

初めてかぎ針編みに挑戦する方から、中級者以上の方まで。1年中楽しめる1冊です。

著者からのコメント

編み物は、毛糸と針を持った瞬間から、手を動かす喜びを感じられる世界です。

まずは“好き”や“かわいい”と思う気持ちを大切にして、一歩踏み出してみてください。

この本が新しい世界への入り口になれたら幸いです。

――本書「はじめに」より

■著者プロフィール

もちだ あかり

かわいいあみこものデザインで人気の編み物作家。YouTubeチャンネル登録者数は16万人を超える（2026年2月時点）。

ていねいで親切な解説が「わかりやすい！」「これなら編めた！」と大好評。

著書に『はじめてでも「かわいい」がつくれる！ かぎ針編みの、あみこもの』（KADOKAWA）。

YouTube：@mochidaakari(https://www.youtube.com/@mochidaakari)

Instagram：@mochida_akari(https://www.instagram.com/mochida_akari/)

Web：https://www.mochidaakari.com

■書籍概要

書名：せかいにひとつだけの「好き」をつくろう かぎ針編みの、推しこもの

著者：もちだあかり

定価：1,705円（本体1,550円＋税）

発売日：2026年2月19日（木）

判型：B5判

ページ数：96ページ

ISBN：‎978-4-04-607785-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000897/)

■既刊情報

書名：はじめてでも「かわいい」がつくれる！ かぎ針編みの、あみこもの

著者：もちだあかり

定価：1,595円（本体1,450円＋税）

発売日：2025年2月15日

判型：B5変形判

ページ数：96ページ

ISBN：‎978-4-04-607199-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407001117/)