シリーズ5万部超え！ 大ブームの編み物本『かぎ針編みの、推しこもの』2026年2月19日（木）発売
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、『せかいにひとつだけの「好き」をつくろう かぎ針編みの、推しこもの』（著：もちだあかり）を2026年2月19日（木）に発売いたしました。
推しがいる、すべての人へ。今いちばんときめく、あみこもの。
前作『はじめてでも「かわいい」がつくれる！ かぎ針編みの、あみこもの』（KADOKAWA）が4.5万部超えの大ヒットとなった著者、もちだあかり先生待望の2冊目。今回のテーマは「推し」。
推し活だけでなく、家族、恋人、友人など、すべての大切な人を思う気持ちが形にできるように。タイトルにはそんな思いが込められています。
誰かのことを思いながら作った作品は、持つたびにキュンとするような、愛おしいものになるはずです。
全作品に写真と動画が付いて、初心者さんも安心！
本作には、大ボリュームの25作品を掲載。手のひらサイズの小さな作品から、アパレル作品までを幅広く収録。
全ての作品には撮りおろしのプロセス写真と、もちだ先生の動画解説付き。つまずきやすいポイントを中心にていねいに説明しているので、「分からない」がすぐに解消できます。
初めてかぎ針編みに挑戦する方から、中級者以上の方まで。1年中楽しめる1冊です。
著者からのコメント
編み物は、毛糸と針を持った瞬間から、手を動かす喜びを感じられる世界です。
まずは“好き”や“かわいい”と思う気持ちを大切にして、一歩踏み出してみてください。
この本が新しい世界への入り口になれたら幸いです。
――本書「はじめに」より
■著者プロフィール
もちだ あかり
かわいいあみこものデザインで人気の編み物作家。YouTubeチャンネル登録者数は16万人を超える（2026年2月時点）。
ていねいで親切な解説が「わかりやすい！」「これなら編めた！」と大好評。
著書に『はじめてでも「かわいい」がつくれる！ かぎ針編みの、あみこもの』（KADOKAWA）。
YouTube：@mochidaakari(https://www.youtube.com/@mochidaakari)
Instagram：@mochida_akari(https://www.instagram.com/mochida_akari/)
Web：https://www.mochidaakari.com
■書籍概要
書名：せかいにひとつだけの「好き」をつくろう かぎ針編みの、推しこもの
著者：もちだあかり
定価：1,705円（本体1,550円＋税）
発売日：2026年2月19日（木）
判型：B5判
ページ数：96ページ
ISBN：978-4-04-607785-1
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000897/)
■既刊情報
書名：はじめてでも「かわいい」がつくれる！ かぎ針編みの、あみこもの
著者：もちだあかり
定価：1,595円（本体1,450円＋税）
発売日：2025年2月15日
判型：B5変形判
ページ数：96ページ
ISBN：978-4-04-607199-6
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407001117/)