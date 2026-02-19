SF×魔女×バトルアクション！　次世代の注目イラストレーター・SWAV、表現の原石を魅せる初作品集が2/19（木）発売！

株式会社小学館集英社プロダクション『ReSURGUM SWAV作品集』

株式会社小学館集英社プロダクション（東京都千代田区神保町／代表取締役社長：松井 聡）は『ReSURGUM SWAV作品集』を2月19日（木）に発売しました。

1997年。ある少女の運命を変えた、もうひとつの世紀末。

禁忌の次世代化石燃料「リサーガム」を巡って、世界が大きく歪み始める――。

SNSで大注目のSFファンタジーバトルアクション、ついに書籍化。

これまでイラストだけでは明らかにされてこなかった「ReSURGUM」シリーズの全貌が、本書にて初公開。漫画、アニメ、ゲームと幅広い層から支持を集めるイラストレーターによる、渾身の初作品集です。

1997年、東京。旅客機の墜落事故からただ一人、奇跡的に"無傷で"生還した少女がいた。

彼女の名はケイカ。魔術適性を有する半人間、すなわち"魔女"であった。

警視庁公安部神学魔術11課に招かれたケイカは、"公安魔女"としての道を歩み始める。

同じ力を宿す魔女や魔術士たちと共に、テロを企てるカルト集団の鎮圧、そして"原始魔女"の討伐へと身を投じていく。

しかし、彼女たちが行使する魔術は、本来、人類が触れてはならない禁忌の力だった。

魔術工学の行き過ぎた発展が災いの門が開くとき、世界は静かに、終末へと歩み始める――。

シネマティックでどこか懐かしい、唯一無二の作品世界

ライティングや影の色、構図などに徹底的にこだわり、見る人の感情を揺さぶるSWAV作品。「映画的に描く」ことで表現される重厚な世界感を、たっぷりと堪能できる作品集になっています。

3DCGで作られた、精巧でファッショナブルなアイテムの数々

精緻な作りに思わず目を奪われる服飾品やモービル類。アパレルデザインも手掛けるSWAVならではのセンスとトレンド感覚から生み出された、芸術性の高い作品を楽しめる。

各界から絶賛のコメント到着！

『週刊コロコロコミック』で連載中の『DOUBLE HELIX BLOSSOM』でSWAVとタッグを組むアサウラ氏と、SWAVがキャラクターデザインとイラストを手掛けたゲーム『終のステラ』でジュード・グレイ役を担当した木村良平氏より、熱いメッセージが寄せられました。

SWAV EXHIBITION「ReSURGUM」開催決定！

会期：2026年2月17日(火)-2026年2月21日(土)

会場：Emスタジオ （東京都 渋谷区神宮前3-31-17 ビラ・ローザ9F）

主催・企画制作：EmSTUDIO

協力：株式会社小学館集英社プロダクション

最終日にはサイン会の実施を予定。会場限定グッズも多数ラインナップ！

詳細は、EmSTUDIO公式Xよりご確認いただけます。（https://x.com/Emst_stock?s=20）

著者について

●SWAV

1997年生まれ。イラストレーター、キャラクターデザイナー、コンセプトアーティスト。アパレルデザインも手掛ける。

特長的なカラーデザインとシネマティックな世界観を軸とし「ノスタルジックな未来」をコンセプトに作品制作をおこなう。キャラクター、モービル、ファッションまで、国内外のトレンドを意識し、独自のデザインに落とし込む。

主な参加作品に『Tales of ARISE』『終のステラ』『アークナイツ』『ドールズフロントライン』など。2026年現在、アニメ『リコイス・リコイル』のアサウラと組んだ漫画『DOUBLE HELIX BLOSSOM』が『週刊コロコロコミック』(小学館)で連載中。

著者SNS情報

X（旧Twitter）: @_SWAV_(https://x.com/_SWAV_?s=20)

書籍情報

『ReSURGUM SWAV作品集』

著者：SWAV

定価：3,190円（10%税込）

仕様：B5判・並製・168頁・本文4C

発売日：2026年02月19日

ISBN：978479687468-7

発売元：小学館集英社プロダクション

商品URL：https://books.shopro.co.jp/?contents=9784796874687