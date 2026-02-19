アニメ・特撮ファン必見！ 名作の聖地を巡る旅番組『なつかしのアニメ・特撮の旅』を3/23(月)よりチャンネル銀河で放送決定！

チャンネル銀河株式会社

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」は、新オリジナル番組『なつかしのアニメ・特撮の旅』を、3月23日(月)17:30より放送いたします。

本番組は「ウルトラマン」シリーズや『キャプテン翼』、「ゲゲゲの鬼太郎」シリーズなど、昭和から平成にかけて、世代を超えて多くの人の心を掴んできたアニメ・特撮作品の“聖地”を訪ねる旅番組です。作品に深い思い入れを持つ出演者たちが、物語の舞台となった街や作品ゆかりの地を訪れ、当時の思い出などを語りながら、いまも息づく作品の魅力を再発見していきます。

懐かしさと新たな発見が交差する、大人世代に向けた“なつかしの旅”を、ぜひお楽しみください。

#1 ウルトラマンシリーズの聖地 杉田かおる#2 ベルサイユのばら 思い出の地 涼風真世#3 キャプテン翼の聖地 土田晃之 (C)チャンネル銀河 (C)高橋陽一／集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会#4 日本アニメ発祥の地・大泉学園 土田晃之 (C)チャンネル銀河 (C)松本零士／零時社・東映アニメーション#5 ウルトラマンシリーズの聖地 片桐仁#6 ゲゲゲの鬼太郎の聖地 片桐仁 (C)チャンネル銀河 (C)水木プロ

＜訪問地／出演者＞

#1 ～ウルトラマンシリーズの聖地（福島県須賀川市）～／杉田かおる

#2 ～ベルサイユのばら 思い出の地（兵庫県宝塚市）～／涼風真世

#3 ～キャプテン翼の聖地（東京都葛飾区）～／土田晃之

#4 ～日本アニメ発祥の地・大泉学園（東京都練馬区）～／土田晃之

#5 ～ウルトラマンシリーズの聖地（東京都世田谷区）～／片桐仁

#6 ～ゲゲゲの鬼太郎の聖地（東京都調布市）～／片桐仁

『なつかしのアニメ・特撮の旅』

放送日時：3月23日（月）スタート (月-金)17：30-18：00 ※土日除く



多くの人の心を惹きつけるアニメや特撮作品。その舞台となった場所や、作者が暮らした街など、“聖地”と呼ばれる場所を訪れる人が増えている。その中でも昭和から平成へと続く時代の中で、懐かしい作品に思い入れがある出演者が、その地を訪れる旅番組。



制作：2026年

画像クレジット

#3：(C)チャンネル銀河 (C)高橋陽一／集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会

#4：(C)チャンネル銀河 (C)松本零士／零時社・東映アニメーション

#6：(C)チャンネル銀河 (C)水木プロ

番組ページ

https://www.ch-ginga.jp/detail/tokusatsunotabi/

出演者からのコメント

#5 ウルトラマンシリーズの聖地 片桐仁

往年のドラマには、必ずといっていいほど“聖地”がありますし、最近は聖地巡礼も流行っていますよね。ぜひこの番組をきっかけに、僕が訪れた場所も含めて、いろいろな所に足を運んでみてほしいなと思います。また、“聖地”の地元の方々には、こんなに素敵な町に住んでいることは決して当たり前ではなく、実はとても幸せなことなんだ、ということを、番組を通して改めて感じてもらえたらうれしいですね。

#5 ～ウルトラマンシリーズの聖地（東京都世田谷区）～

#6 ～ゲゲゲの鬼太郎の聖地（東京都調布市）～

サイン入りグッズを1名様にプレゼント！！

『なつかしのアニメ・特撮の旅』の放送を記念して、番組に出演した片桐仁さんがロケ中に着用した「ゲゲゲの鬼太郎 ちゃんちゃんこ」（片桐さん直筆サイン入り）を、抽選で1名様にプレゼント！

チャンネル銀河の公式Xアカウント（@ch_ginga(https://x.com/ch_ginga)）をフォローのうえ、該当のポストをリポストしてご応募ください。

応募期間：3月16日(月)12:00～3月31日(火)23:59

※応募方法などの詳細は、チャンネル銀河公式X(https://x.com/ch_ginga)をフォローしてチェックしてください。

(C)チャンネル銀河 (C)水木プロチャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

チャンネル銀河とは、日本初放送を含む世界各国の歴史ドラマから「松本清張サスペンス」、「孤独のグルメ」等の国内ドラマやNHKの豪華歌謡番組まで、大人世代の番組が満載のドラマ・エンターテインメントチャンネル。J：COMなど全国のケーブルテレビや、スカパー!、IPTVを通じ、約542万世帯（2025年12月末現在）のお客様にご覧いただいています。