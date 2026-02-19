三田村邦彦が奈良・大和郡山でおとな旅♪クラフトビール店の奥にサウナ?! 昆布店が営むうどん屋の出汁に三田村感動！知る人ぞ知る名店の絶品鍋とは

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦、吉川亜樹

今回は吉川亜樹と奈良・大和郡山へ。豊臣秀吉兄弟が愛した歴史深い街の絶品グルメを楽しみます！

創業173年！酒の肴持ち込んで飲める醸造所(C)テレビ大阪 絵になる街並みを散策

金魚の養殖が盛んなことで知られる大和郡山市。戦国時代に郡山城主となった豊臣秀長の商業政策によって栄えた城下町で、風情ある古き良き街並みが残っています。

(C)テレビ大阪 右端に何やら書かれています

柳町商店街を散策中に、料理・仕出し【成駒】で面白い張り紙を発見！徒歩15秒という近さにある【中谷酒造 柳町醸造所】用に、日本酒が進むアテ3種盛り『中谷セット』を販売されているんです。さっそく購入し、中谷酒造へ向かいます。

(C)テレビ大阪 純米吟醸『大和郡山 中谷』で乾杯！

【中谷酒造 柳町醸造所】は、創業約170年の老舗・中谷酒造が手掛ける清酒バーを併設した醸造所。6代目におすすめしてもらった純米吟醸『大和郡山 中谷』『豊臣秀長』をいただきます。先ほど購入した『中谷セット』と相まって、おいしさ倍増！近隣のさまざまなお店からも持ち込み可能で、「良いですね、このシステム」と感心の三田村。

明治初期創業の昆布店なのに売りは「出しうどん」？(C)テレビ大阪 とろろこんぶをたっぷりのせた『こんぶうどん』

お腹が空いてきたふたりは、明治初期創業の昆布の老舗【鶴田昆布店】へ。なんとこちらは、うどん屋でもあるんです。１番人気はもちろん『こんぶうどん』。昆布屋だからこそ「出汁にはこだってます」と４代目店主。三田村は、出汁を一口いただいてすぐに「お出汁が美味しい。永遠と飲んでられる」と大絶賛！

今年1月に改修が完成！弟・秀長の菩提寺(C)テレビ大阪 大河ドラマで話題の豊臣秀長の菩提寺へ

続いては、豊臣秀吉の弟・秀長の菩提寺【春岳院】へ。築315年の本堂は、今年１月に改修されました。

(C)テレビ大阪 『箱渡し日記』を見ながら、詳しい話を伺います

こちらには、秀長が町を治めていたことが分かる貴重な文献『箱渡し日記』があります。業種別に町を分け、仕事の独占権を与えていたことが読み取れるもので、秀長の町づくりの手腕に感心してしまいます。

創業440年！秀吉も愛した「御城之口餅」とは？(C)テレビ大阪 400年続く『御城之口餅』をいただきます

お次は、趣のある和菓子店【本家菊屋 本店】へ。なんと！創業1585年！豊臣秀吉にも和菓子を献上していたという歴史ある老舗です。秀吉も愛した『御城之口餅（おしろのくちもち）』は、粒あんを餅で包み、きなこをまぶした餅菓子。上品な甘みとその余韻がおいしい逸品です。

ビール＆サウナバル「椎茸の丸ごと春巻き」(C)テレビ大阪 「クラフトビールとサウナ」の文字に興味津々！

散策中、看板に書かれた「クラフトビールとサウナ」の文字に惹かれたふたり。古民家を改装したクラフトビールバル【KISSA 喫酒と喫サ】に立ち寄ります。お店には、奈良県をはじめとする日本各地のクラフトビールがずらり。そして奥には、プライベートサウナ（完全予約制）が併設されているんです。

(C)テレビ大阪 おすすめのクラフトビールをいただきます

三田村は『奈良醸造 kabel』をいただきます。さっぱりした味わいで「汗をかいた後…サウナの後にピッタリ！」。『奈良醸造 QUO VADIS』をいただいた吉川は、「白ワインを飲んでるみたいな…酸がしっかりしていて、軽やかですよ♪」とお気に入りの様子。「炙り鯖のガスパチョ」「椎茸とベーコンクリームチーズの丸ごと春巻き」など、料理はビールと相性が良いものばかり！

隠れ家料亭 地元産にこだわる「絶品鴨鍋」(C)テレビ大阪 料亭だとは気づかない外観です

夕食は、知る人ぞ知る奈良の名店へ。民家のような隠れ家的料亭【角栄家（かどや）】です。口コミで評判が広がり、宣伝はほぼされていないそうです。

(C)テレビ大阪 地元産にこだわった鴨鍋です

こちらの名物は『鴨鍋』。奈良県産の倭鴨（やまとがも）を使用しています。硬くなりやすい鴨肉ですが、「この鴨は硬くならないんですよ」と店主。箸でつまんだだけでわかる柔らかさに三田村感動！野菜も奈良県産にこだわっているそうで、シャキシャキの食感がたまらなくおいしいねぎは、奈良で作った九条ねぎ。地産地消の良さをかみしめながら、絶品鍋をいただきます。

