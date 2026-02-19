コラボスタイル、従業員の健康を守る「がん検査支援手当」を新設

株式会社コラボスタイル

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げる株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下コラボスタイル）は、従業員の健康支援をさらに強化するため、独自の新制度「がん検査支援手当」を2026年1月より開始いたしました。

本制度の導入にあたり、Craif株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野瀬 隆一、以下 Craif）が提供する尿がん検査「マイシグナル・スキャン」を対象検査として採用することで、既存の「健康維持手当」と組み合わせ、従業員が実質自己負担ゼロで高精度な検査を受けられる環境を整備します。

コラボスタイルでは、「体が資本だからこそ、心身の健康維持は最優先事項」という考えのもと、独自の福利厚生制度を展開してきました。従業員一人ひとりが自分の健康と向き合い、積極的にケアする習慣を身につけほしいという思いから、全従業員に「健康維持手当」を支給し、スポーツジムや健康グッズへの投資などを支援してきましたが、より直接的にがんのリスクと向き合う機会を提供するため、このたび「がん検査支援手当」を新設することといたしました。

■ 制度の仕組み

制度概要

対象者： コラボスタイル従業員およびその被扶養者

支給条件： 「マイシグナル・スキャン」を受検し、領収書を提出

支給額： 1回につき10,000円（年度内1回まで）

※フルタイム勤務等の場合、既存の健康維持手当と合わせ実質自己負担なし

1. 既存手当＋新設手当で「実質負担ゼロ」を実現

本制度は、Craif社の検査キット「マイシグナル・スキャン」（検査費用：69,300円）を受検した際、コラボスタイルが別途10,000円を支給するものです。 従業員に支給済みの「健康維持手当」（×12ヶ月 60,000円）と、今回の新設手当（10,000円）を合わせることで総額70,000円となり、検査費用を全額カバーできる仕組みを構築しました。

2. 従業員本人だけでなく、被扶養者が受検する場合も対象

本手当は、従業員本人だけでなく、その被扶養者が受検する場合も対象となります（1年度につき、本人または被扶養者のいずれか1回）。幸せに働き、暮らすためには自分自身だけではなく大切な人の健康も大切です。

3. 早期受検を促す遡及対応

制度開始は2026年1月ですが、連携により早期の健康管理を推奨するため、2025年中に受検した場合でも遡っての費用精算（手当支給）を可能としました。

■ 経営層からのコメント

かつて、健康診断を受けていなかった大切な仲間をがんで失うという経験をしました。だからこそ、当社では「心身の健康維持」を何よりも最優先事項と捉えています。 既存の「健康維持手当」も、増進ではなくあえて“維持”と名付けたのは、従業員に「今の健康な状態のままでいてほしい」という願いを込めているからです。しかし、願うだけでは守れないものがあります。そこで今回、痛みや手間の少ない優れた技術を持つ『マイシグナル・スキャン』を会社の制度として取り入れることにしました。さらに既存の手当と組み合わせることで、経済的な理由で検査を躊躇することがないよう“実質負担ゼロ”の仕組みを作りました。 従業員が健康と向き合うハードルを下げ、一人ひとりがより長く輝き続けられる環境を、これからもつくっていきます。

■「マイシグナル・スキャン」について

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/



「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

※卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

■ 株式会社コラボスタイルについて

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げ、一人ひとりが快適で働きがいを持って仕事ができるオフィス環境づくりを行うワークスタイル事業と、デジタルの力で業務の効率化・働きやすさを向上させるクラウドワークフローシステム「コラボフロー」を軸としたデジタルワークプレイス事業を展開。また、リアルとデジタルの2つの働く場に向けた事業展開に留まらず、自社が率先して新しいワークスタイルに挑戦し、発信を行うことでワークスタイルの未来を切り拓いていきます。

社名：株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 松本 洋介

設立：2013年7月

URL：https://corp.collabo-style.co.jp/

