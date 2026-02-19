Zoom Japan認定。ウェビナー支援会社として初の「Zoomコミュニティリーダー」にOTSUNAGI代表 茂木優弥が就任

OTSUNAGI株式会社

ウェビナー支援を専門に手がける OTSUNAGI株式会社（本社：福岡県、代表取締役：茂木優弥 、以下 OTSUNAGI）は、ZVC JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：下垣典弘 、以下 Zoom） が運営するZoomユーザーコミュニティにおいて、「ウェビナー支援会社として初となる『Zoomコミュニティリーダー』」に就任したことをお知らせいたします。

本就任は、OTSUNAGIが継続的に行ってきたZoom Webinars／Zoom Webinars Plus／Zoom Eventsの実践的な活用発信が評価されたものであり、今後はZoomとの連携をさらに強化し、日本のウェビナー運営・活用レベルの底上げを目指してまいります。

代表・茂木優弥の「Zoomコミュニティリーダー」就任について

※（写真左から）OTSUNAGI株式会社 代表取締役 茂木 優弥、ZVC JAPAN株式会社 執行役員 マーケティング本部長 田中 裕一 様、ZVC JAPAN株式会社 マーケティング本部 Integrated Marketing Manager / コミュニティマネージャー 石原 萌 様

本就任は、OTSUNAGIにとって重要な節目であると同時に、ウェビナー業界全体におけるZoom活用の発展に寄与するものと考えています。ウェビナー業界では、多くの企業がZoom 製品を活用しており、今回の就任を通じて Zoom Webinars、Zoom Webinars Plus、Zoom Events に関する知見をさらに深めることで、顧客企業へのウェビナー支援の品質向上を一層推進してまいります。

Zoomコミュニティリーダー就任の背景

OTSUNAGIでは、2025年5月より月1回のペースで、Zoomウェビナーに特化した実践型シリーズ企画「めざせ！Zoomウェビナーマスター」(https://events.zoom.us/eo/AvAbIBHA-A9SSe7rT3gm15H2ScH2zxfG9g0rOWH90hkHoQNroeKM~AggLXsr32QYFjq8BlYLZ5I06Dg)を継続的に開催してきました。

本シリーズは、Zoomの新機能やアップデート情報を“知識として解説する”だけでなく、

「実際の現場で、どう運用すれば成果につながるのか」という視点で掘り下げて発信してきた点が特徴です。

これまで、Zoom社からはリリースノートや公式解説が提供されている一方で、

・どの機能

・どのような設計・体制で

・どのような目的に使うべきか

といった運用視点で体系的に語るプレイヤーは、ウェビナー業界にほとんど存在していませんでした。

OTSUNAGI自身も、社内業務・顧客支援の8～9割でZoomを活用しており、日々の実践知と顧客からの相談を背景に

「それなら自分たちが“Zoomウェビナーマスター”になろう」

という想いから、本シリーズを立ち上げました。

その取り組みが評価され、Zoom Webinars / Events スペシャリストの 大西慎二氏にも実際にご参加いただき、OTSUNAGIのウェビナー運営や発信内容、ハブとしての役割について高い評価をいただいたことが、今回の就任につながっています。

【OTSUNAGI Zoom ハブ】

https://events.zoom.us/eo/AvAbIBHA-A9SSe7rT3gm15H2ScH2zxfG9g0rOWH90hkHoQNroeKM~AggLXsr32QYFjq8BlYLZ5I06Dg

今後のZoomとの主な取り組み

OTSUNAGIは、Zoomコミュニティリーダー就任を機に、Zoomとの長期的な連携のもと、以下の取り組みを進めてまいります。

- 「Zoom Eventer’s Lab（仮）」の立ち上げ- - Zoom Webinars／Zoom Webinars Plus／Zoom Eventsを研究し、新たな活用方法や改善アイデアを検証・発信する実験的コミュニティ- 「めざせ！Zoooウェビナーマスター」シリーズの拡充- - Zoomの全面協力のもと、より実践的・応用的なコンテンツへ進化- 定期的なイベント／ウェビナーの開催- - Zoom Webinars・Zoom Webinars Plusを中心に、有効活用の具体例や設計ノウハウを幅広く発信

これらを通じて、単なるツール解説に留まらず、

“ウェビナーを事業成長につなげるための運用知”を業界全体へ還元していくことを目指します。

Zoomコミュニティ運営担当者コメント



Zoomコミュニティ運営担当 石原 萌 様

OTSUNAGI様は、Zoomウェビナーを単なる配信ツールとしてではなく、

「成果につなげるための設計・運用」という視点で継続的に発信されてきました。

実践に裏打ちされた知見と、コミュニティを巻き込む姿勢は、Zoomコミュニティにとって非常に価値ある存在です。

今後も共に、Zoomの新たな可能性を広げていくことを期待しています。

Zoom × OTSUNAGI 共催リアルイベント開催のお知らせ

Zoomコミュニティリーダー就任を記念し、ZoomとOTSUNAGIによる共催リアルイベントを開催いたします。

【イベント概要】

めざせ！Zoom ウェビナーマスター レベルアップ交流会vol.1

開催時期：2026年3月26日（木）19:00-21:00

形式 ：リアルイベント（交流会あり）

場所 ：Global Business Hub Tokyo @大手町

人数 ：50名

対象 ：ウェビナー運営担当者、マーケティング／広報／イベント担当者 ほか

参加費用：3,000円

Zoomウェビナーをすでに活用している方から、これから本格活用を検討している方まで、

“次のレベルに進むためのヒント”を持ち帰れる場として企画しています。



▼イベント詳細▼

https://events.zoom.us/ev/Anh9f4yYdwkrSi6wW2oVEvGa2rXSKKV-C-4dRIADxN1fbiZO-Otc~AkZUEFYfIadepMwcje-dL87XMBTIWp0GSSjZFAM3DXG1I86dopLx2rsUO93x8MNyS86aS4uYCwZQ1fCD0smf9DODHg

OTSUNAGI株式会社について

OTSUNAGIは、「ウェビナーを、もっと楽しく。もっと成果が出るものに。」を掲げ、ウェビナー企画・運営・改善支援を専門に行うウェビナー支援会社です。

ツールや配信技術にとどまらず、企画設計・登壇構成・集客・アーカイブ活用・商談化まで一気通貫で支援しており、実践知をもとにした再現性の高いノウハウ提供を強みとしています。

＜会社概要＞

会社名 ：OTSUNAGI株式会社

代表者 ：代表取締役 茂木優弥

事業内容：ウェビナー企画・運営支援、オンラインイベント支援

URL ：https://otsunagi.co