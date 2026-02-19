【参加申込スタート】『INSPIRED』著者・Google BigQuery プロダクト責任者登壇！「Product Management Summit」開催決定！

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、2026年4月28日（火）に開催する「Product Management Summit」について、本日より参加申し込み受付を開始したことを発表します。本サミットは、PdM（プロダクトマネージャー）やCPO（最高製品責任者）、プロダクトエンジニアなど、プロダクト開発に携わる方を対象にしたイベントです。AI時代において、顧客価値を継続的に生み続けるプロダクトマネジメントとは何か。各社の実践事例と試行錯誤を共有し、次の一歩を考える場として開催します。

◆ 「Product Management Summit」開催概要

◆ 本カンファレンスで議論されるテーマ

参加申し込みはこちら :https://product-management-summit.findy-tools.io/2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/210_1_e42d7597d4d2571007b7c4e6597da9d5.jpg?v=202602191051 ]

AIの進化によりプロダクト開発の定石が大きく変わる今、本サミットでは現場が直面する課題に対し、以下の切り口を軸に実践的な答えを探ります。

- 戦略・価値創出と検証：生成AIが変えるSaaSの競争原理や、AI・データを軸としたプロダクト・事業戦略を深掘りします。価値につながるAI機能・サービスの設計思想、UI・UXの変化への対応に加え、サービス検証における指標設計や仮説検証・学習サイクルの実践を議論します。- チームと組織の再設計、育成と評価：アウトカムを高めるプロダクトチームの設計（AI駆動組織）や、PdM（プロダクトマネージャー）の意思決定の評価と育成、職種の枠を越えた役割の再定義をとりあげます。複数チームやステークホルダーを越えた協業、マルチプロダクトを支える組織の再設計までを扱います。

国内外のトップランナーによる「成功と失敗のリアルな知見」を共有し、参加者が自らの組織で次の一歩を踏み出すためのヒントと具体的な解を提示します。

◆ 基調講演者のご紹介

技術の進化により、プロダクトを取り巻く環境は大きく変化しています。本サミットでは国内外のプロダクトマネジメント分野を代表する第一人者4名を基調講演に迎え、顧客価値を生み続ける方法を多角的な視点からお届けします。

Alexander Lovell 氏

Google LLC Head of Product, BigQuery Data & AI

SalesforceでEinstein AIや検索プロダクトのプロダクトマネージャー／ディレクターを歴任。その後、FivetranでAIとデータ基盤のプロダクト責任者として活躍し、企業のデータ連携・分析ソリューション拡大をリード。現在はGoogle Cloudにて大型AI／データインテリジェンス系プロダクト群のVP（プロダクト責任者）を務め、生成AIやエンタープライズ向けデータサービスの戦略策定と組織マネジメントに従事。

Marty Cagan 氏（オンライン登壇）

SVPG パートナー兼創設者、『INSPIRED』『EMPOWERED』『TRANSFORMED』の著者

『INSPIRED 熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント』の著者。Hewlett-Packard、Netscape Communications、eBayなど、世界を代表する成功企業でプロダクトの定義と構築を担う役員として活躍。2001年にはSilicon Valley Product Groupを創立し、著作やスピーチ、アドバイス、コーチングを通じて成功するプロダクトづくりを支援している。

及川 卓也 氏

Tably株式会社 代表取締役



外資系IT企業3社およびスタートアップにて、ソフトウェアエンジニア、プロダクトマネージャー、エンジニアリングマネージャーとして勤務。2019年1月、テクノロジーにより企業や社会の変革を支援するTably株式会社を設立。

吉羽 龍太郎 氏

株式会社アトラクタ Founder兼CTO



アジャイル開発、DevOps、組織開発を中心としたコーチングやトレーニングが専門。 Scrum Alliance 認定スクラムトレーナー（CST） / 認定チームコーチ（CTC）。Microsoft MVP。 著書に『プロダクトマネージャーのしごと』『エンジニアリングマネージャーのしごと』『SCRUM BOOT CAMP THE BOOK』など、訳書に『ダイナミックリチーミング』『Tidy First?』『チームトポロジー』『ジョイ・インク』など多数。 Developers Summit 2016 ベストスピーカー（1位）。

◆ 特別登壇者のご紹介

特別登壇では、国内外の先進企業で活躍するプロダクトマネージャーが登壇し、変わり始めた価値創出のための組織やチームのあり方について各社の実践事例や試行錯誤を共有します。

<登壇者一覧（追加登壇予定）>

・中村 龍矢 氏（株式会社LayerX 執行役員 Ai Workforce事業部長）

・朝井 大介 氏（LINEヤフー株式会社 執行役員 LINEメッセンジャープロダクトオーナー）

・広瀬 丈 氏（株式会社ログラス CPO室長 Head of Product Management）

・水島 壮太 氏（デジタル庁 Chief Product Officer / Chief Strategy Officer）

・田所 義朗 氏（株式会社AbemaTV DevelopmentHeadquarters ChiefProductManager）

◆開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」とは

参加申し込みはこちら :https://product-management-summit.findy-tools.io/2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

「Findy Tools」は、開発ツールに特化したレビューサイトです。第三者の視点で実際にツールの選定を行った企業の生の声を集めることで、ツール選定に関する不安を解消し、導入検討に必要な情報を提供します。

「Findy Tools」を開発ツールの導入検討をしているユーザーが利用すると、実際にツール選定を行った大手企業やメガベンチャー企業の技術責任者やエンジニアによるレビューを集めることができ、導入検討がスムーズになります。また、開発ツールを掲載するベンダーには、実際の利用企業の声を活かしたコミュニティマーケティングによる新規顧客の獲得や、認知向上をご期待いただけます。2024年1月にβ版をリリースし、約600コンテンツをまとめています。

◆ファインディ株式会社について

- Findy Tools 公式サイト：https://findy-tools.io/

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26.7万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。