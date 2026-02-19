【豊田市×AlphaDrive】豊田市アクセラレータープログラムTAKEOFF DemoDayを開催！最優秀賞は、「L-Partners 辻 竜也」に決定

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）は、豊田市より受託し、豊田市アクセラレータープログラムTAKEOFFを運営しております。2026年2月14日（土）、豊田市アクセラレータープログラムTAKE OFFのDemoDayを開催いたしました。

プログラムに参加した6組の起業家が、半年間のワークショップやメンタリングを経てブラッシュアップした事業プランをピッチ形式で発表。

審査の結果、最優秀賞にはL-Partners 辻 竜也氏が選ばれたことをお知らせいたします。

■豊田市アクセラレータープログラムTAKE OFFとは

豊田市で起業を目指す学生や社会人を対象としたアクセラレータープログラムです。事業開発のプロフェッショナルによる支援を通じ、アイデアを具体的な事業計画へと昇華させることを目的としています。

■DemoDay 開催の様子

当日はものづくり創造拠点SENTANに、豊田市内の企業や金融機関、支援機関の方々など、様々な方々にご来場いただきました。

イベントの前半には、株式会社松尾研究所の上林 勇太氏を招いた「生成AIトレンドセミナー」を開催。最新テクノロジーがもたらす事業機会について学びを深めた後、プログラムに参加した6名による熱意溢れるピッチが行われました。

■最優秀賞および各賞の結果

審査の結果、以下の通り受賞者が決定いたしました。

【TAKEOFF賞（最優秀賞）】

受賞者：L-Partners 辻 竜也氏

テーマ：「豊田の可能性をひらく」 商品づくり・伴走支援事業

授賞理由：

- 短い期間の中で、豊田市の魅力を届ける商品づくり事業や、地域事業者の右腕となる伴走支援事業を既に実行へ移しており、売上も上がっている。- 「豊田市の可能性をひらく」素晴らしい事業であり、今回の受賞を契機に更なる拡大・成長を期待したい。

受賞コメント：

受賞にあたり、日頃支えてくださる地域の方々、未熟な私を導いてくださった運営の方々に改めて感謝申し上げます。

私は20年の経験を糧に、豊田の資源を力に変える「L-Partners」を創業しました。豊田の「産業の強さ」と「地域の豊かさ」を繋ぐ架け橋となり、地域に頼られる存在を目指します。今回の受賞を契機に、一歩一歩地道な取り組みを積み重ね、世界へ豊田の可能性をひらいていきます。

受賞者の実施する商品づくり事業の1つである、「伝統と産業を甦らせたい！日本三大漆【足助漆】復活プロジェクト」はCAMPFIREにてアイデア公開中です。

https://camp-fire.jp/projects/914524/idea?utm_campaign=cp_share_c_msg_idea

【マネーフォワード賞】

受賞者：Wom-tech 小笠原 知子氏

テーマ：就活前の理工系女子大学生と企業に価値ある出会いを提供する「STEM GATE」

受賞コメント：

模索してきた想いを形にする一歩を踏み出せました。ここからTAKE OFFの名の通り飛び立てるよう、引き続き挑戦してまいります。

受賞者：嶋田 琉玄氏（名古屋工業大学）

テーマ：Mother Beef Project ～経産牛から始まる流通プロジェクト～

受賞コメント：

私は和牛繁殖農家の家に生まれ育ち、その原体験を活かして挑戦したいという想いを、ずっと胸の中に抱いてきました。そんな中TAKEOFFに出会えたことは幸運でした。これからも着実に前へ進んでいきます。

■登壇者（プログラム参加者）一覧（五十音順）

小笠原 知子（Wom-tech代表）

北川 愛子（GIVELOVE株式会社代表）

嶋田 琉玄

杉浦 直樹

辻 竜也 氏（L-Partners代表）

松山 航大 氏（合同会社ゼロベース代表）

■今後の展望

豊田市は今後も、TAKE OFFを通じて生まれた起業家の卵たちが、市内での事業化を実現できるよう、継続的な支援を行ってまいります。ものづくり創造拠点SENTANをハブとした、挑戦が連鎖し続けるエコシステムの構築を目指します。

■開催概要

日時： 2026年2月14日（土）13:00～17:00

会場： 豊田市 ものづくり創造拠点SENTAN（愛知県豊田市挙母町2-1）

公式サイト： https://takeoff-toyota.jp/

主催：豊田市

運営：AlphaDrive

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp

＜本リリースについてのお問い合わせ＞

担当者：株式会社アルファドライブ AlphaDrive REGION

広報担当 ad.region@alphadrive.co.jp