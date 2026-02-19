3/1開催「KOSENJIN SUMMIT 2026」の分科会「高専エンジニア集団が作る建設DXの最前線」にプロッセルホールディングス代表の横山が登壇

株式会社プロッセルホールディングス

高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開する株式会社プロッセルホールディングス（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：横山和輝）は、2026年3月1日（日）に開催される高専人会総会「KOSENJIN SUMMIT 2026」の分科会において、代表の横山が登壇することをお知らせいたします。登壇する分科会は「高専エンジニア集団が作る建設DXの最前線」です。

■「KOSENJIN SUMMIT 2026」の概要

特設サイト :https://event.kosenjin.org/

「KOSENJIN SUMMIT 2026」は、高専人の優れた取り組みにスポットライトを当て、高専人が互いに刺激と学びを得るとともに、 社会全体にポジティブな影響を与えることを期待し開催される、高専人会の総会です。1回目の東京、2回目の大阪に続き、今回が3回目の開催となります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59560/table/52_1_91073b96fdbcc53d4fe4e65fe48ae51d.jpg?v=202602191051 ]

○前日開催の「With KOSEN」に参加する高専生は交通費が無料に！

前日に高専生限定の就活イベント『With KOSEN進路研究セミナーin名古屋』を開催いたします。With KOSENとKOSENJIN SUMMIT 2026の両日参加する高専生の交通費は当社が負担いたします。（上限200名）

学生申し込みはこちら：https://withkosen.prossell.jp/25-26/nagoya

■登壇する分科会の概要：高専エンジニア集団が作る建設DXの最前線

伝統ある巨大産業である建設業界がいま、デジタル技術による劇的な転換期を迎えている。その変革の旗手となっているのが、高専出身のエンジニアが数多く在籍するスタートアップ「ONESTRUCTION」だ。 本分科会では、AIやデジタルツインといった先端技術をどのように建設現場へ社会実装し、生産性向上や技術継承といった業界の難題を解決しているのか、そのリアルな舞台裏を公開。高専教育で培われる「実装力」と「現場感覚」が、レガシー産業のDXにおいていかに決定的な武器となるのか。実例を交えながら、高専エンジニア集団が挑む最前線と、社会基盤を支える技術の未来を提示する。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59560/table/52_2_9ffa455a030307087a2de2cf5c8e7c8e.jpg?v=202602191051 ]

■一般財団法人高専人会について

一般財団法人高専人会は、高専卒業生同士のネットワークを強化し、継続的な互助活動を通じて高専の価値を向上させることを目的とし、2022年5月に高専出身者によって設立されました。名簿整備や交流イベントの開催、高専生の学びを支援するプロジェクトを展開し、未来の技術者育成に貢献しています。

ウェブサイト：https://kosenjin.org/

■株式会社プロッセルホールディングス

プロッセルホールディングスは、高専発企業のロールアップと新規事業創出を推進し、グループシナジーで価値を最大化します。高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開。M&Aによる戦略的統合と新規事業立ち上げの両輪で、高専エコシステム全体の成長を加速させ、社会に新たな価値を届けます。



○「株式会社プロッセル」：高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開

○「株式会社越後鐡工所」：ハードウェア開発や推し活グッズの特注製造事業を展開

○「株式会社プロッセルテクノロジーズ」：高専出身のハイスキルなエンジニアと連携したソフトウェア開発事業

社名：株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2025年11月5日

HP ：https://hd.prossell.jp