「10分でまるごと理解！社内講師に向いている人の特徴」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube
研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！社内講師に向いている人の特徴」を無料公開しましたので、お知らせします。
当社のWebサイトや展示会を通じて、研修を内製化したいが社内講師が不足している、どんな人が社内講師に向いているのか分からない、社内講師にスキルアップしてもらいたい、というご相談を多数いただいております。
実は、優れた研修講師には共通する特徴があります。それは単なる知識の豊富さだけではなく、受講者の心に響く伝え方や、率先して学ぶ続ける姿勢など、多面的な資質が求められるのです。
今回は、このようにお悩みの経営者や人事・人材育成ご担当者の方へ貢献すべく、「0分でまるごと理解！社内講師に向いている人の特徴」を無料公開いたしました。
資料をダウンロードする :
https://ldcube.jp/downloadlist/trainer02
◆「10分でまるごと理解！社内講師に向いている人の特徴」概要
企業の成長と人材育成において、研修講師の存在は欠かせません。効果的な研修を実施できる講師は、組織全体のパフォーマンス向上に大きく貢献します。
本資料は、研修講師に向いている人の7つの特徴と、成功するために必要な5つの必須スキルを詳しく解説した資料です。
＜この資料でわかること＞
- 社内講師に向いている人の7つの特徴
- 研修講師に向いている人が持っていたいスキル
- 研修講師に向いている人のスキルアップ方法
＜こんな方におすすめ＞
- 社内講師としてのキャリアを考えている方
- 社内講師としてのスキルアップを目指している方
- 社内講師の選出にお悩みの研修企画担当、人事・人材育成担当者
◆「10分でまるごと理解！社内講師に向いている人の特徴」目次
1章 研修講師に向いている人は「やる気」のある人
2章 研修講師とは？役割とやりがい
3章 研修講師に向いている人の7つの特徴
4章 研修講師に向いている人が持っていたいスキル
5章 研修講師に向いている人のスキルアップ方法
6章 研修講師が向いている人が効果的に人材育成をしている支援事例
◆株式会社LDcubeからのメッセージ
LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、
人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。
60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。
LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。
人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。
LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。
今回のテーマである研修の社内講師は、単に知識を伝えるだけでなく、受講者の成長を支援し、組織の発展に貢献する重要な役割を担っています。研修講師に最も重要なのは「やる気」と「情熱」です。人に教えることが好き、人前で話すのが苦にならない、論理的思考ができる、観察力や共感力が高いといった特徴があれば、研修講師として活躍できる可能性が高いでしょう。
株式会社LDcubeでは、プロの外部講師が活用している研修プログラムを社内トレーナーの方々にも提供しています。これらの研修プログラムを活用いただくことで、プロさながらの研修を社内でも展開することができます。 また、研修の充実化を図るためのeラーニングやLMS、経営シミュレーションアプリなどの提供も行っています。これらを使いこなすことで、社内講師でもかなり充実した研修を展開することが可能となります。
無料でのプログラム体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
会 社 名 ：株式会社LDcube
所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル
代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人
設 立 ：2023年4月3日
株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント
資 本 金 ：3,000万円
事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供
WEBサイト：https://ldcube.jp/
本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当
電話：03-3525-7002
電子メール：info@ldcube.co.jp
