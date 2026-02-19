【大阪北部エリアのサービス網を盤石に】板金塗装の池内自動車、「茨木店」を2月21日にオープン。北摂エリア4店舗の連携で修理ニーズに即応

株式会社イケウチ池内自動車 茨木店オープン画像

自動車の板金塗装事業を手掛ける株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池内 美友、以下「当社」）は、2026年2月21日（土）に「池内自動車 茨木店」（大阪府茨木市）をオープンいたします。

茨木店は、既存の「摂津店」「箕面171店」、そして2025年12月にオープンした「高槻店」に続く、大阪北部（北摂）エリアにおける4つ目の重要拠点となります。この出店により、北摂エリア全域を網羅する強固なサービスネットワークが完成し、より広域のお客様へ迅速かつ高品質なサポートが可能となります。

なお、店舗オープンに先立ち、本日2026年2月19日（木）より、コールセンターにて先行予約の受付を開始いたします。

■地域への約束：大阪北部4拠点連携で「待たせない」修理を実現

当社は「早い・安い・丁寧」というモットーのもと、この度、茨木市五日市緑町に新拠点を設けます。

大阪北摂エリアは交通の要所が集中し、自動車利用が非常に活発な地域です。茨木店の開設により、「摂津店」「箕面171店」「高槻店」「茨木店」の4拠点による連携体制が確立されます。これにより、近隣店舗間での技術・リソースの共有が可能となり、急ぎの修理依頼に対しても柔軟かつスピーディに対応できる体制が整いました。

池内自動車 茨木店では、お客様の「車のない期間のストレス」を最小限に抑え、工場直営ならではの納得価格で地域のモビリティライフを支えます。

【池内自動車独自のサービス体制】

■代表取締役社長 池内 美友 コメント

- 徹底的なコスト削減と格安価格の実現:当社の強みである自社整備工場での一貫体制を導入することで、中間マージンを徹底排除。地域のお客様に板金塗装に特化した「格安料金」を提供いたします。- 4店舗連携による「超短納期」の追求:軽度の擦り傷やへこみであれば最短1日（即日）の完了を目指します。北摂エリア内での4拠点連携により、混雑状況に合わせた最適な施工案内を可能にし、さらなるスピードアップを図ります。- 確かな技術力と3万台超の実績:2025年度に年間修理台数30,496台を突破した圧倒的な実績に裏打ちされた熟練の技術により、国産車から外車まで、車種を問わず均一な仕上がりを保証いたします。

「摂津、箕面、高槻、そして今回の茨木と、大阪北部エリアに強固なネットワークを築けたことを大変誇りに思います。4店舗が密接に連携することで、これまで以上にお客様をお待たせすることなく、高品質なサービスをお届けできるようになりました。地域に根差した『板金塗装の駆け込み寺』として、関西エリアの皆様のカーライフに貢献してまいります。」

■茨木店 店舗概要

【新店舗名】 池内自動車 茨木店

【所在地】 〒567-0029 大阪府茨木市五日市緑町5-5

【オープン日】 2026年2月21日（土）

【営業時間】 9:00～20:00

【定休日】 年中無休

【店舗専用URL】 https://www.ikeuchi-jidousha.com/access/osaka/ibaraki/

＜株式会社イケウチ 会社概要＞

会社名： 株式会社イケウチ

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目3番23号 WeWork日テレ四谷ビル 2F

代表者： 代表取締役社長 池内 美友

事業内容： 自動車板金補修およびそれに付随する全ての業務

公式Instagram： https://www.instagram.com/ikepit_bankin/

公式X： https://x.com/IKEPIT_BANKIN

YouTube： https://www.youtube.com/@ikeuchijidousha

コーポレートサイト： https://ikeuchi-jidousha.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社イケウチ 広報担当 Email：info@ikeuchi-jidousha.co.jp

＜茨木店 先行予約受付窓口＞

電話番号: 0120-145-841 (営業時間 9:00～20:00)

お見積りフォーム: https://www.ikeuchi-jidousha.com/estimate/