【東京都町田市】町田市内で働く外国人介護職員にインタビュー！「外国人介護職員のリアル」の動画を公開しました

町田市役所

町田市では、介護の仕事の魅力を広く伝えるため、仕事のやりがいや働く方の想いなどを紹介する「介護のしごと魅力発信」を行っています。介護人材不足は全国的な課題となっているため、町田市での新たな人材の確保や、すでに介護事業所等で働いている職員の定着につなげることを目指しています。

今回、町田市内の高齢者施設で働く外国人介護職員のインタビューなどをお伝えする動画をYouTube「町田市公式動画チャンネル」で公開しました。動画では、外国人介護職員の「介護の仕事に興味をもったきっかけ」、「利用者との関わりで印象に残っていること」、「将来の目標」などを紹介しています。ぜひご覧ください。

動画視聴はこちらから

動画の一場面（その１）動画の一場面（その２）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nbJ9Vw3tSD4 ]

【町田市 介護のしごと魅力発信】外国人介護職員のリアル

関連情報

町田市の介護の仕事魅力発信の取り組みについてはこちらのリンクをご覧ください。

介護のしごと魅力発信(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old/jigyosyanokatae/kaigokyomi/kaigonoshigotomiryokuhassin.html)（町田市ホームページ）

東京都町田市について

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、

緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/