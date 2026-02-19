【韓国でシリーズ累計10万部突破！】イグ・ノーベル賞の奇想天外な研究を楽しく学べる児童書『おかしいけど科学です 1巻　身の回りの楽しい物理』発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月19日に『おかしいけど科学です 1巻 身の回りの楽しい物理 犬はどっち向きでうんちをする？』を発売いたしました。

■ヘンだけど、超まじめな研究!?「イグ・ノーベル賞」とは？

イグ・ノーベル賞は、1991年にアメリカの科学ユーモア雑誌によって創設された賞です。

「人々を思わず笑わせて考えさせた」ユニークな研究や業績に贈られ、物理・化学・医学・数学・生物・平和など、さまざまな分野が対象となっています。

イグ・ノーベル賞を受賞した研究は、一見するとフシギでおかしな研究ばかりですが、研究者たちはいたって大まじめ。

だからこそ、「科学っておもしろい！」「身近なことも科学になるんだな！」という新しい気づきを与えてくれます。

■イラストたっぷりで、研究内容がスッとわかる！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gi5-GCE7wjU ]

『おかしいけど科学です 1巻 身の回りの楽しい物理』では、

「犬はどっち向きでうんちをする？」

「どうすればカエルを空に浮かせられる？」

「パンを落とすと、なぜジャムをぬった面が下になる？」

など、イグ・ノーベル賞を受賞した物理分野の研究10本を、厳選して紹介しています。

すべてのお話にイラストをたっぷり使用し、難しい内容も直感的に理解できる構成に。

文章だけでは想像しにくい実験も、絵と一緒に読むことで自然に理解できます。

■読後の理解が深まる、巻末コンテンツ。

▲タイトルから気になる研究ばかり！▲イラストたっぷりでわかりやすい！

さらに巻末では、「イグ・ノーベル賞の豆知識」や「科学の言葉」を掲載。本文に登場する科学用語を、やさしい言葉で解説しています。

楽しいだけでなく、しっかり学びにもつながること間違いなし！

■続刊も順次発売予定！

続刊も続々登場予定！ 1巻「身の回りの楽しい物理」を皮切りに、

2巻「身の回りの楽しい化学」（5月）

3巻「身の回りの楽しい生物」（7月）

4巻「身の回りの楽しい地学」（10月）

5巻「身の回りの楽しい生活科学」（12月）

……と、順次発売予定です。お楽しみに！

［商品概要］

■『おかしいけど科学です 1巻 身の回りの楽しい物理 犬はどっち向きでうんちをする？』

文：ウォン・ジョンウ、チェ・ヒャンスク

絵：キム・ソンヨン

日本語版監修：古澤 輝由（立教大学 理学部 共通教育推進室（SCOLA） 特任准教授）

発売日：2026年2月19日

定価：1,320円（税込）

判型：A5判／96ページ

ISBN：978-4-05-206230-8

電子版：あり（同時配信）

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020623000(https://hon.gakken.jp/book/1020623000)

