【韓国でシリーズ累計10万部突破！】イグ・ノーベル賞の奇想天外な研究を楽しく学べる児童書『おかしいけど科学です 1巻 身の回りの楽しい物理』発売
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月19日に『おかしいけど科学です 1巻 身の回りの楽しい物理 犬はどっち向きでうんちをする？』を発売いたしました。
■ヘンだけど、超まじめな研究!?「イグ・ノーベル賞」とは？
イグ・ノーベル賞は、1991年にアメリカの科学ユーモア雑誌によって創設された賞です。
「人々を思わず笑わせて考えさせた」ユニークな研究や業績に贈られ、物理・化学・医学・数学・生物・平和など、さまざまな分野が対象となっています。
イグ・ノーベル賞を受賞した研究は、一見するとフシギでおかしな研究ばかりですが、研究者たちはいたって大まじめ。
だからこそ、「科学っておもしろい！」「身近なことも科学になるんだな！」という新しい気づきを与えてくれます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gi5-GCE7wjU ]
■イラストたっぷりで、研究内容がスッとわかる！
『おかしいけど科学です 1巻 身の回りの楽しい物理』では、
「犬はどっち向きでうんちをする？」
「どうすればカエルを空に浮かせられる？」
「パンを落とすと、なぜジャムをぬった面が下になる？」
など、イグ・ノーベル賞を受賞した物理分野の研究10本を、厳選して紹介しています。
すべてのお話にイラストをたっぷり使用し、難しい内容も直感的に理解できる構成に。
文章だけでは想像しにくい実験も、絵と一緒に読むことで自然に理解できます。
▲タイトルから気になる研究ばかり！
▲イラストたっぷりでわかりやすい！
■読後の理解が深まる、巻末コンテンツ。
さらに巻末では、「イグ・ノーベル賞の豆知識」や「科学の言葉」を掲載。本文に登場する科学用語を、やさしい言葉で解説しています。
楽しいだけでなく、しっかり学びにもつながること間違いなし！
■続刊も順次発売予定！
続刊も続々登場予定！ 1巻「身の回りの楽しい物理」を皮切りに、
2巻「身の回りの楽しい化学」（5月）
3巻「身の回りの楽しい生物」（7月）
4巻「身の回りの楽しい地学」（10月）
5巻「身の回りの楽しい生活科学」（12月）
……と、順次発売予定です。お楽しみに！
［商品概要］
■『おかしいけど科学です 1巻 身の回りの楽しい物理 犬はどっち向きでうんちをする？』
文：ウォン・ジョンウ、チェ・ヒャンスク
絵：キム・ソンヨン
日本語版監修：古澤 輝由（立教大学 理学部 共通教育推進室（SCOLA） 特任准教授）
発売日：2026年2月19日
定価：1,320円（税込）
判型：A5判／96ページ
ISBN：978-4-05-206230-8
電子版：あり（同時配信）
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020623000(https://hon.gakken.jp/book/1020623000)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://amzn.asia/d/03fae7Jq(https://amzn.asia/d/03fae7Jq)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466677/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466677/)
・紀伊國屋書店：https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784052062308(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784052062308)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開