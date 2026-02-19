【韓国でシリーズ累計10万部突破！】イグ・ノーベル賞の奇想天外な研究を楽しく学べる児童書『おかしいけど科学です 1巻　身の回りの楽しい物理』発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月19日に『おかしいけど科学です 1巻　身の回りの楽しい物理　犬はどっち向きでうんちをする？』を発売いたしました。




■ヘンだけど、超まじめな研究!?「イグ・ノーベル賞」とは？

イグ・ノーベル賞は、1991年にアメリカの科学ユーモア雑誌によって創設された賞です。


「人々を思わず笑わせて考えさせた」ユニークな研究や業績に贈られ、物理・化学・医学・数学・生物・平和など、さまざまな分野が対象となっています。



イグ・ノーベル賞を受賞した研究は、一見するとフシギでおかしな研究ばかりですが、研究者たちはいたって大まじめ。


だからこそ、「科学っておもしろい！」「身近なことも科学になるんだな！」という新しい気づきを与えてくれます。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gi5-GCE7wjU ]

■イラストたっぷりで、研究内容がスッとわかる！

『おかしいけど科学です 1巻　身の回りの楽しい物理』では、


「犬はどっち向きでうんちをする？」


「どうすればカエルを空に浮かせられる？」


「パンを落とすと、なぜジャムをぬった面が下になる？」


など、イグ・ノーベル賞を受賞した物理分野の研究10本を、厳選して紹介しています。



すべてのお話にイラストをたっぷり使用し、難しい内容も直感的に理解できる構成に。


文章だけでは想像しにくい実験も、絵と一緒に読むことで自然に理解できます。



▲タイトルから気になる研究ばかり！




▲イラストたっぷりでわかりやすい！

■読後の理解が深まる、巻末コンテンツ。

さらに巻末では、「イグ・ノーベル賞の豆知識」や「科学の言葉」を掲載。本文に登場する科学用語を、やさしい言葉で解説しています。


楽しいだけでなく、しっかり学びにもつながること間違いなし！




■続刊も順次発売予定！

続刊も続々登場予定！　1巻「身の回りの楽しい物理」を皮切りに、


2巻「身の回りの楽しい化学」（5月）


3巻「身の回りの楽しい生物」（7月）


4巻「身の回りの楽しい地学」（10月）


5巻「身の回りの楽しい生活科学」（12月）


……と、順次発売予定です。お楽しみに！



［商品概要］







■『おかしいけど科学です 1巻　身の回りの楽しい物理　犬はどっち向きでうんちをする？』


文：ウォン・ジョンウ、チェ・ヒャンスク


絵：キム・ソンヨン


日本語版監修：古澤 輝由（立教大学 理学部 共通教育推進室（SCOLA） 特任准教授）


発売日：2026年2月19日


定価：1,320円（税込）


判型：A5判／96ページ


ISBN：978-4-05-206230-8


電子版：あり（同時配信）


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020623000　



