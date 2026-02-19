BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）日本公式アンバサダー・白石麻衣さん起用の新ビジュアル&動画が完成

CJ Olive Young Japan株式会社

韓国オリーブヤング発の高機能スキンケアブランド「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」は、日本公式アンバサダーである俳優・白石麻衣さんを起用した新しいビジュアルとキャンペーン動画を2026年２月19日（木）より展開してまいります。

新製品NADプリズセル(TM)*¹シリーズ コンセプト動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iaeE3tHxggg ]

この度公開される新しい動画では、3月20日（金）に発売される新製品NADプリズセル(TM)*¹シリーズをフィーチャー。

10代でアイドル活動を始め、20代でデビューし日本中の女の子の憧れの存在となった⽩石さんは、現在33歳。アイドルから俳優へと活動の幅を広げながら、いまでは“大人の女性”として日本を代表する美のアイコンへと歩みを重ねています。そんな長きに渡って活躍する彼女の等身大の「エイジングケア*²」として、「さあ、肌を輝かせよう」をコンセプトに、NAD*³の最大の特徴である「内側*⁴からの輝き」を感じさせる動画を制作いたしました。

公開日時：2026年2月19日（木） 10:00

公式YouTubeチャンネル、公式SNSにて公開

白石麻衣（しらいし・まい）プロフィール

1992年8月20日生まれ。2011年アイドルグループ「乃木坂46」1期生オーディションに合格し、デビュー。中心メンバーとして活躍し、2020年同グループを卒業。以降、女優・モデルとして幅広く活躍中。

近作には、「最後の鑑定人」（25年フジテレビ系）、「法廷のドラゴン」 (25年テレビ東京系)、「恋する警護24時season2」（25年テレビ朝日系）、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～」、「アンダーニンジャ」などがある。

新製品NADプリズセル(TM)*¹シリーズについて

＜今、大注目の次世代スキンケア成分「NAD*³」＞

NAD（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）*³は、NMNなどを基に体内でつくられる成分で、細胞のエネルギーを生み出すために欠かせない補酵素です。年齢とともに減少しやすく、お肌のハリやツヤが感じにくくなる一因の可能性があると考えられています。細胞がきちんと働ける環境を意識し、スキンケアに取り入れることで、お肌本来のすこやかさを目指すサポートとして注目されています。

※原料の一般的な説明であり、製品に関する効能ではありません。

光をやわらかく跳ね返す肌印象へ。「赤」のNAD*³採用、NADプリズセル(TM)︎*¹配合シリーズ

3月20日（金）に発売されるNADプリズセル(TM)︎*¹配合シリーズは、NAD*³を含むバイオヒールボの独自成分NADプリズセル(TM)︎*¹を配合し、お肌を上品なツヤで満たすバイオヒールボの新スキンケアシリーズ。乾燥や弾力が気になるお肌にアプローチし、まるで肌管理を受けた後のような上質なツヤ肌へ。

*1 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、ナイアシンアミド、グルタチオン、水、グリセリン、１，２-ヘキサンジオール、アルギニン、コラーゲンエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、カプリリルグリコール、エラスチン、ヒドロキシアセトフェノン、トリペプチド-１０シトルリン（全て整肌成分）

*2 年齢に応じたお手入れのこと

*3 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（整肌成分）

*4 角質層

●「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」とは？

韓国を代表するK-ビューティープラットフォーム「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」のプライベートブランドとして絶大な支持を得る「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」。韓国のトレンドと皮膚科学研究から生まれたバイオスキンソリューションにより開発された高機能スキンケアブランドです。独自成分・テクノロジーを駆使することで、肌が本来持つBIO HEAL能力へアプローチ。一時的なものではない確かなケアを提案します。

●CJ OLIVE YOUNGについて

1999年に韓国のヘルス＆ビューティ専門店「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」の1号店をオープン。店舗事業は現在、韓国国内で1,300店舗以上へ拡大しています。並行して、2017年より公式オンラインモール事業を展開しています。また、2007年からは自社ブランドの展開も開始。スキンケア、メイクアップ、メイクアップツールなど、低価格ながら高品質のヒット商品を多く生み出しています。創業時から「健康的な美しさをキュレートする」というビジョンを掲げ、韓国を代表するKビューティープラットフォームとして、韓国コスメの躍進を支えてきたリーディングカンパニーのひとつです。

