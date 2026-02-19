「ミズノスポーツスタイル」アパレルデビュー

ミズノ株式会社

ミズノは、2026年春夏シーズンから「ミズノスポーツスタイル」シューズとより連携した「ミズノスポーツスタイル」アパレルをグローバルでデビューさせます。

「ミズノスポーツスタイル」は、創業120周年の歴史に裏打ちされたスポーツテクノロジーとファッションを融合させたカテゴリーです。革新と伝統のなかで生まれてきた製品に、現代的な解釈をこめて作りあげ、快適性はもちろん、顧客の気持ちを高揚させる製品を提供することをコンセプトに、2016年からシューズを主に展開してきました。

今回デビューする「ミズノスポーツスタイル」アパレルは、大胆で刺激的、かつ革新的なスポーツインスパイアードのストリートウエアを創造し、自分らしさを表現したコレクションを展開します。近年ファッションにおけるスニーカーのニーズが高まる中、スポーツアパレルも日常のスタイリングとして取り入れられることが定着してきました。「ミズノスポーツスタイル」アパレルによって、ミズノブランド全体のロイヤルティ向上を目指します。

2026年春夏シーズンは、レトロスポーツのニュアンスとアーバンアウトドアの機能美が交差する、新しいスポーツミックスがテーマです。古き良きアスレチックのムードに、現代の感性を重ね合わせ、都会の日常へシームレスに溶け込ませたアイテムを2月19日に発売します。

▼2026特設サイト

URL：https://jpn.mizuno.com/mizuno1906/2026look

「ミズノスポーツスタイル」アパレルの特長

■120年の伝統を誇りとしたスポーツストリートスタイル

ミズノは、シューズやトラックスーツといった伝統ある製品群を通して、現代のトレンドにマッチした大胆でデザインの豊かなアーカイブを数多く築いてきました。「ミズノスポーツスタイル」アパレルでは、スポーツスタイルコミュニティーに深く根ざした製品を展開します。

■「ミズノスポーツスタイル」シューズとの連携

「ミズノスポーツスタイル」は、デジタルとリアルを横断し、アパレルとシューズの世界観を表現しています。ミズノ公式オンラインやSNSでのビジュアルコミュニケーションと、店頭での体験価値をアパレルとシューズで連携することで、製品を中心とした一貫性のあるブランド体験を実現します。

