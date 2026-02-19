「言語化」のために必要な言葉が満載！論理的に考えるため、考えたこと、感じたことを人にうまく伝えるために役立つ一冊
株式会社 青春出版社
言葉が決まる! 説得力が増す!
一目置かれる大人の言語化力
「言語化」には、二つの目的があります。第一には「頭の中で考えるため」です。ぼんやりした考えをまとめるには、言葉で思考の解像度を上げていく作業が必要です。
もうひとつの目的は、他者とコミューニケーションをとるためです。自分の考えや気持ちを人に伝えるには、むろん言語化の作業が必要になります。
本書には、今どきの大人にとって、「言語化」のために必要な言葉を満載しました。論理的に考えるため、あるいは考えたこと、感じたことを人にうまく伝えるため、ぜひお役立てください。
ことば探究舎（ことばたんきゅうしゃ）
「話す」「読む」「書く」「聞く」に関わる実践的な情報を発信するために結成されたライター・編集者グループ。快適な人間関係、仕事のスキル向上、教養力アップを目指すすべての社会人が、最短で最大の効果を上げることを目的に活動している
著者：ことば探究舎
発売日：2026年2月19日
定価：1,210円（税込）
ISBN：978-4-413-21243-4