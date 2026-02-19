NIKKEI OFFICE PASS AWARD2025 TOKI CAFE kagurazakaが最優秀賞＆殿堂入り
株式会社日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：長谷部剛）が提供するワークスペースのマッチングプラットフォームであるNIKKEI OFFICE PASSは、特にユーザー評価の高いオフィスを表彰する「NIKKEI OFFICE PASS AWARD2025」の結果を公表しました。全国47都道府県1300カ所以上の加盟店の中から、「TOKI CAFE kagurazaka」が最優秀賞（GOLD）に選ばれました。
2022年から始まった本アワードは今回が4回目で、同オフィスは4回優秀賞（SILVER）以上を受賞したことになります。これを受けて「殿堂入り」とし、26年の選考対象とはしないものの、継続して魅力を発信していくことを計画しています。
【サービスの概要】
NIKKEI OFFICE PASSは全国のシェアオフィス・コワーキングスペースをネットワークして提供する、ワークスペースのマッチングプラットフォームです。法人向けと個人向けそれぞれのプランがあり、利用者は加盟店の中から都度自分にとって最適な環境を選んで働くことができます。
2025年には予約可能店舗に「いいオフィス」が加わり、利便性が向上。加盟店数は全国47都道府県で1300カ所を超え、さらに多くのユーザーニーズにお応えできるようになりました。
【NIKKEI OFFICE PASS AWARD2025 概要】
本アワードは、NIKKEI OFFICE PASSの全加盟店の中からユーザーアンケートや利用回数をもとに特に優れた店舗を選定し、表彰するものです。最優秀賞を意味する「GOLD」（1店舗）、優秀賞にあたる「SILVER」（3店舗）に加え、「GOLD」「SILVER」両賞に続く「BRONZE」をエリア賞として6つのエリアから3店舗ずつ選出しました。（※1）
※1：6つのエリア＝北海道・東北エリア、関東エリア、中部エリア、近畿エリア、中国・四国エリア、九州・沖縄エリア
【受賞オフィス一覧】
●GOLD（1店舗）・殿堂入り
・TOKI CAFE kagurazaka (東京・飯田橋)
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=53)
●SILVER（3店舗）
・大手町フィナンシャルシティビジネスライブラリー（東京・大手町）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=571)
・文喫栄（愛知・栄）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=1978)
・HAKADORU渋谷宮益坂店（東京・渋谷）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=1663)
●BRONZE（各エリア3店舗ずつ）
【北海道・東北エリア】
・INTILAQ東北イノベーションセンター（宮城県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=8)
・リージャス秋田駅前ビジネスセンター（秋田県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=545)
・リージャス郡山駅前ビジネスセンター（福島県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=558)
【関東エリア】
・HAKADORU新宿三丁目店 （東京都）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=426)
・五反田コワーキングスペース pao パオ（東京都）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=13)
・relark大宮 -サテライトシェアオフィス-（埼玉県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=423)
【中部エリア】
・リージャス大名古屋ビルヂングビジネスセンター（愛知県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=509)
・BIZcomfort名古屋太閤通口（愛知県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=893)
・快活CLUB名古屋駅太閤通口店（愛知県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=2002)
【近畿エリア】
・おしごとパセラ なんば道頓堀店（大阪府）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=358)
・レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ（京都府）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=1616)
・SYNTHビジネスセンターメッシュ京都 四条烏丸（京都府）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=1758)
【中国・四国エリア】
・クリエイティブ コワーキングスペース TOGITOGI （岡山県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=331)
・コワーキングスペース・サンプラット（香川県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=174)
・快活CLUB丸亀店（香川県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=1145)
【九州・沖縄エリア】
・ヨカラボ天神（福岡県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=2007)
・OITA MIDTOWN（大分県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=1607)
・Zero-Ten Park ミーナ天神店（福岡県）
(https://officepass.nikkei.com/user/office-detail.php?product_id=1605)
詳細につきましては、以下特設サイトをご覧ください。各店舗の詳細や、受賞コメント等も掲載しております。
https://officepass-service.nikkei.com/lp/award2025
NIKKEI OFFICE PASSについて
日本経済新聞社が運営するシェアオフィス・コワーキングスペースのマッチングプラットフォームです。日経IDを持つ法人・個人会員が、全国1300カ所以上のシェアオフィスやコワーキングスペースの空席をリアルタイムで把握し、予約なしで利用できます。外出時や在宅勤務時のワークスペースとして活用いただくことで、ビジネスパーソンや企業の生産性向上に貢献します。NIKKEI OFFICE PASSは、働く場所の選択肢を増やすことで、誰もが自律的に、自分らしく働ける社会の実現を目指しています。
https://officepass.nikkei.com/