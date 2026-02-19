国内SAF市場の柔軟化に向けた 国土交通省のSAF導入支援実証事業の実施について

鈴与株式会社

鈴与商事株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：伊藤 正彦、以下､鈴与商事）と、ENEOS株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：山口 敦治、以下、ENEOS）は、株式会社フジドリームエアラインズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：本田 俊介、以下、FDA）に、現物のSAF※１供給に代わるSAF環境価値の提供を富士山静岡空港にて実施します（以下、本取り組み）ので、お知らせいたします。

本取り組みは、国土交通省による「令和7年度地産地消によるSAF導入支援実証事業」の一環として、受注者であるENEOSが成田国際空港にSAFを供給し、鈴与商事およびFDAと連携のうえ、富士山静岡空港にてSAF環境価値の提供を実施するものです。

昨年度にENEOSが国土交通省の実証事業として検証を行ったマスバランス方式に加え、EUで導入されているフレキシビリティ制度を参考に、SAF供給を行うことで、国産SAFの安定供給・普及促進に大きく寄与する取り組みとなります。

鈴与商事、ENEOS、FDAは、SAF供給地点からは遠方の空港におけるSAF導入の現実的な選択肢となり得る供給モデルの社会実装の推進を通じ、航空業界の脱炭素化とカーボンニュートラル実現に貢献いたします。

背景と目的

EUでは2025年1月から航空燃料の2%をSAFに切り替える義務化が始まり、2030年には6%へ段階的に引き上げられるなど、航空業界の脱炭素化が加速しています。一方、供給拠点から離れた空港にSAFを届けるには、物流上の制約が大きく、供給の柔軟性や経済合理性の確保が課題となっています。このような課題の解決に向けて、EUにおいては、現物のSAF供給を伴わずとも、SAF環境価値を活用することができるフレキシビリティ制度が導入されており、柔軟性のあるSAF供給体制が整備されています。

日本国内においても、航空業界の脱炭素化とカーボンニュートラル実現に向けて、国産SAFの普及が求められています。将来、全国各地の空港でのSAF供給が求められることから、持続可能な航空燃料（SAF）の導入促進に向けた官民協議会においては、国内SAF市場の効率化に向けた検討を進める方向性が示されています。このような動向を踏まえ、本取り組みにおいては、より柔軟なSAF供給方法の実証を行い、課題の抽出、分析を行います。

実証におけるSAF供給スキーム

ENEOSが成田国際空港に供給したSAFの「環境価値」を、富士山静岡空港にて鈴与商事がFDAに供給するジェット燃料に割り当てることで、富士山静岡空港にてFDAにSAFを供給します。

国土交通省 ＳＡＦ導入支援実証事業

航空脱炭素化に向けて、国産SAFの安定供給及び普及促進が求められており、航空ネットワークの維持・強化の観点から、SAF供給地点から離れた地域にある空港でもSAFが供給・利用される必要があります。全国各地の空港でのSAF利用促進には、より柔軟なSAF供給方法が必要だと考えられます。ENEOSは本実証を通じて、環境価値の提供による、柔軟なSAF供給における課題抽出、供給方法の分析、トレーサビリティ・透明性・信頼性担保・ダブルカウント防止を目的としたレジストリの必要性の確認・分析等を通じ、今後必要となる国産SAFの制度設計について国土交通省を支援いたします。

会社概要

ENEOSについて

ENEOSは、グループの長期ビジョンに掲げる、「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボン ニュートラル社会の実現」との両立に向け挑戦しています。その一環として、和歌山製造所でのSAF製造の計画の検討を通じて、原料調達、自社製造、販売を網羅した一貫体制のSAFの国内サプライチェーン構築と、国内におけるSAFの普及促進への取り組みを続けてまいります。

URL:https://www.eneos.co.jp/

※ 本実証について、2026年2月24日に予定されている「空のカーボンニュートラルシンポジウム(https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku08_hh_000079.html?_fsi=SwG0PrDd)」にて、講演を実施予定です。

FDAについて

株式会社フジドリームエアラインズは、鈴与グループで定期航空運送事業を担い、地方と地方・人と人をダイレクトに結ぶリージョナルエアラインです。現在は全国15都市に就航し、「地方と地方を結ぶ、交流の架け橋となり、それぞれの文化や経済の発展に貢献する」という経営理念のもと、安全で快適な空の旅を提供しています。

ＵＲＬ:https://www.fujidream.co.jp/

鈴与商事について

鈴与商事株式会社は、石油・ガス・電気といったエネルギーの供給に加え、太陽光発電・蓄電池・CO2可視化サービスなど、お客様の脱炭素化に資する商材やサービスを提供しています。また、建設資材や化学品、製造現場の省人化・自動化および事務所内の業務デジタル化を支援するソリューション提案など、総合商社として様々な商材やサービスを展開しています。

ＵＲＬ:https://www.suzuyoshoji.co.jp/business.html



※1 SAF（Sustainable Aviation Fuel）：

廃食油、バイオマスや廃棄物を原料とする低炭素の持続可能な航空燃料を指します。化石由来の航空燃料と比べ、ライフサイクル全体でのCO2排出量削減効果が期待されています。