ジンベイ、展示会特化型リード管理サービス「GenLead」に音声入力機能を追加

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、展示会特化型名刺読み取り・リード管理サービス「GenLead（ジェンリード）」において、展示会現場での記録業務を効率化する音声入力機能をリリースしました。

本機能は、展示会ブースという特殊な環境に最適化。

商談直後に音声で入力するだけで、書き起こしデータと音声データを保存し、各入力フォームへ自動マッピングします。

▼背景

展示会におけるリード獲得では、名刺情報だけでなく「温度感」「検討時期」「課題感」などのヒアリング情報が極めて重要です。

しかし現場では、下記のような課題が存在していました。

・接客直後に急いで手入力する

・メモが断片的になる

・担当者ごとに記録粒度がバラつく

・後日入力が追いつかず情報が失われる

そこでGenLeadでは、「話すだけで記録が完了する」体験を実現するため、本機能を開発しました。

▼新機能の概要

- 音声入力・自動書き起こし商談直後にスマートフォンやタブレットから音声入力。自動でテキスト化し、記録として保存します。- 音声データも同時保存テキストデータだけでなく、元の音声データも保存可能。後日、ニュアンス確認や教育用途にも活用できます。- フォームへの自動マッピング書き起こし内容を解析し、「検討時期」「予算感」「課題」「確度」などの各項目へ自動振り分け。

これにより、入力工数を削減しながらデータの構造化を実現します。

▼期待される効果

・入力時間の削減

・入力漏れ・主観的解釈の低減

・営業間の情報共有精度向上

・展示会後のフォロー速度向上

展示会後の情報入力作業を大幅に削減し、フォロー活動へ即座に移行できる環境を実現します。

▼GenLeadについて

GenLeadは、展示会に特化した名刺読み取り・リード管理サービスです。

名刺情報、ヒアリング内容、展示会属性データを一体で管理し、SalesforceやHubSpotなど主要CRMとの連携にも対応しています。

今回の音声入力機能追加により、展示会現場からCRM連携までを一気通貫で効率化します。

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

