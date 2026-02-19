グラビア、バラエティーなどマルチに活躍中！松本日向が最新デジタル写真集をリリース
株式会社ワニブックス
『LUMINOUS』表紙
『LUMINOUS』より
『LUMINOUS』より
『LUMINOUS』より
【書誌情報】
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は2月19日(木)より、グラビア、バラエティーと多岐にわたる活動を展開している松本日向さんのデジタル限定写真集『LUMINOUS』をリリースいたします。
『LUMINOUS』表紙
HKT48卒業後もグラビアで活躍し、サンテレビ『ボートの時間！』といった競艇関連番組にレギュラー出演するなど、幅広く活動している松本日向が最新デジタル写真集をリリース。
本作は彼女の大人な美しさと、愛嬌ある等身大の可愛らしさを追求した１作。シルバーのビキニでは綺麗かつかっこよく、シースルーのワンピースでは可愛く華やかな印象に。他にも全６種の異なる衣装ごとに違った魅力を感じることができる内容に仕上がりました。
●公開カット
『LUMINOUS』より
『LUMINOUS』より
『LUMINOUS』より
＜まつもと・ひなた＞
2000年12月11日生まれ。大阪府出身。身長165cm。血液型＝AB型。HKT48卒業後はタレントとしてグラビアやバラエティーに出演するなど、マルチに活動。JLCオフィシャルサポーターを務める。『ボートの時間！』（サンテレビ）にレギュラー出演中。
公式X（@hinata__1211）、公式Instagram（@matsumoto_hinata）
【書誌情報】
【デジタル限定】松本日向 写真集『LUMINOUS』
撮影：下田直樹
定価：2,200円（税込）
発行：ワニブックス
【ワニブックスの電子書籍】
最新情報は公式Xで発信中！
https://x.com/digi_wani
※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。
詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。