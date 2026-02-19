10周年を迎える「チャイロイコグマ」と「S-PiCK CAFE(エスピックカフェ)がコラボ！　チャイロイコグマCollaboration Cafe期間限定オープン！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：千田洋史）は、アパレルブランド『スピンズ』とスイーツバイキング『スイーツパラダイス』が共同運営するアイドルとキャラクターのコラボレーションに特化したカフェ『S-PiCK CAFE(エスピックカフェ)』にて、2026年3月5日（木）～4月2日（木）まで、今年10周年を迎える「チャイロイコグマ」とのコラボカフェが開催されることをお知らせします。

ここでしか味わえないオリジナルメニューや、限定のオリジナルグッズの販売もございます。

ぜひチャイロイコグマの10周年をお祝いに来てください。

＜開催概要＞

・実施期間

2026年3月5日（木）～4月2日（木）

・開催店舗

S-PiCK CAFE（東京）／CONCEPT CAFE KOBE BY SWEETS PARADISE （兵庫）

※スイーツパラダイス公式アプリ（https://www.sweets-paradise.jp/app/）にてご予約を承ります。

※アプリのご予約は、先着順にてご利用希望日の5週間前からご利用希望日前日20時まで承っております。

※カフェのご利用はご入店から80分制となります。

※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

●ここでしか味わえないオリジナルメニュー

チャイロイコグマをはじめ、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリの好きな食べ物や世界観をメニューに落とし込みました。

味だけではなく、一緒に写真も楽しめるような”映えるメニュー”をご提供します。

・チャイロイコグマのホットドッグ 価格：1,650円（税込）

・はちみつピザ 価格：1,650円（税込）

・チャイロイコグマとどんぴカレー 価格：1,650円（税込）

・リラックマのふわふわオムライス 価格：1,650円（税込）

・チャイロイコグマのふわふわむなげパンケーキ 価格：1,320円（税込）

・チャイロイコグマのだいすきなリンゴケーキ 価格：1,320円（税込）

・コリラックマのドーナツプレート 価格：1,320円（税込）

・キイロイトリパフェ 価格：1,320円（税込）

・チャイロイコグマのはちみつ生姜湯 価格：990円（税込）

・チャイロイコグマの大きくなりたいなミルク 価格：990円（税込）

・リラックマのプリンドリンク 価格：990円（税込）

・コリラックマのいちごソーダ 価格：990円（税込）

・キイロイトリのパイナップルドリンク 価格：990円（税込）

・ランダムホットドリンク 価格：990円（税込） 種類：全5種

来店特典にランチョンマットを、コラボメニューご注文毎に1枚オリジナルコースターをプレゼント。

●限定オリジナルグッズの販売

コラボレーションカフェ限定のオリジナルグッズも販売！

日々の”推し活”がより華やかになるようなグッズをご用意します。

・ランダム缶バッジ 価格：550円（税込） 種類：全10種

・ロングＴシャツ 価格：4,400円（税込） 種類：全3種

・トートバッグ 価格：3,300円（税込） 種類：全2種

・ゆらゆらアクリルスタンド 価格：1,320円（税込） 種類：全2種

・アクリルチャーム 価格：1,320円（税込） 種類：全1種

・A4クリアファイル（2枚入り） 価格：880円（税込） 種類：全1種

・カードホルダー 価格：1,320円（税込） 種類：全1種

■SPINNSについて

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”。

【HP】 https://www.spinns.com/

【WEB STORE】 https://www.spinns.jp/

【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@spinns_official

【X】https://x.com/spinns_com

■SWEETS PARADISE（スイーツパラダイス）について

約30種以上のスイーツやパスタ・カレー・フレッシュサラダ・スープなど、お好きなものをお好きなだけ食べられる「バイキング」を提供しているデザートバイキングチェーン。

【公式HP】https://www.sweets-paradise.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/sweetsparadise/

【X】https://x.com/sweetsparadise_

【コラボX】https://x.com/SP_collabo

【TikTok】https://www.tiktok.com/@sweets_paradise_

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪

本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑え

るシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.