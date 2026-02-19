artience、物事の曖昧な境界線をともに探求するプロジェクト「ゆらぎの間」を始動

artience株式会社

artience株式会社（代表取締役社長 高島 悟、東京都中央区）は、曖昧な境界線“ゆらぎ”を楽しむプロジェクト「ゆらぎの間」を始動し、その第1弾として世界のさまざまな“ゆらぎ”を観察し、ともに探っていくデジタルコンテンツ「ゆらぎ図鑑」を公開しました。簡単には割り切れない曖昧で豊かな“ゆらぎ”の世界をともに迷い、楽しむことで、私たちが大切にする「感性に響く価値」の一端を感じていただければと思います。

特設サイトへ :https://www.artiencegroup.com/ja/yuragi/

化学メーカーであるartienceグループは、物質的な豊かさだけでなく、アートとサイエンスを融合することによって世界に新しい感動を生み出すことを目指しています。

アートとサイエンス。

一見相反するように見えるこの二つには、実は明確な境界線はありません。物事の境界線が曖昧であることを“ゆらぎ”と捉え、異なる二つが混じり合う「あわい（間）」にこそ、まだ定義されていない新しい価値や豊かさが眠っていると私たちは考えています。

「ゆらぎの間」は、そんな曖昧な状態や個々の感性の違いそのものを楽しむ実験の場です。

特設サイトでは、世界のさまざまな“ゆらぎ”を実際に動かし、感じ、ともに考えることができるインタラクティブなデジタルコンテンツ「ゆらぎ図鑑」を公開しました。

ゆらぎ図鑑

「ゆらぎ図鑑」は、例えば「お皿とコップの間」「夕方と夜の間」などの日常に存在する“ゆらぎ”をテーマに、一人ひとりの感性によって異なる曖昧な境界線をみんなで楽しみながら探っていく体験型コンテンツです。

「ゆらぎの間」の考え方を、言葉や理屈ではなく、直感的な操作を通じて伝えていきます。

「ゆらぎ図鑑」よりゆらぎマップ

ゆらぎ図鑑で体験した方々の回答データを集積し、「ゆらぎマップ」としてビジュアライズします。同じテーマでも、感じ方や境界の捉え方は人それぞれです。「あなたのゆらぎ」と「みんなのゆらぎ」を眺め、比べることで、他者との感覚の重なりや、自身の個性を楽しむことができます。そこに見える新しい感性の芽を探索してみてください。

「ゆらぎマップ」より

世界は、ゆらいでいる。

色も、形も、感性も、たしかなようでいて、グラデーションの中をたゆたっている。

けれど理屈では語りきれないものに、人は惹かれ、心を動かされてきた。

論理と感覚をめぐるやわらかな衝突。

その迷いや試行錯誤こそが、人の豊かさなのだと、私たちは考えます。

「ゆらぎの間」は、曖昧な世界を楽しむ実験の場。

artとscienceを融合し、心に触れる技術を探求するartienceの新しい試みです。

答えのない“ゆらぎ”の中に、あなただけの解を見つけてください。

Instagramアカウントも公開中です。

ぜひフォローして、「ゆらぎの間」の世界をお楽しみください。

https://www.instagram.com/yuragi_artience

artience株式会社とは

artience株式会社は1896年に創業したファインケミカル素材の開発、提案を行う化学メーカーです（設立時名称：東洋インキ製造株式会社）。色材・機能材、ポリマー・塗加工、パッケージ、印刷・情報の4つのセグメントで事業を展開し、エネルギー、エレクトロニクス、バイオ・ヘルスケア分野などに領域を広げています。

artienceグループは、世界の人々に先端の技術で先駆の価値を届ける会社として、感性に響く価値を創りだし、心豊かな未来の実現に取り組んでいます。artienceグループの詳細についてはウェブサイト（https://www.artiencegroup.com）をご覧ください。