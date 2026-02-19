【サフィールホテル稚内】3月の土日祝限定「ステーキ食べ放題」を開催！60分3,500円で焼きたてステーキを好きなだけ
明海グループ株式会社
サフィールホテル稚内（北海道・稚内市）では、2026年3月の土日祝限定で、焼きたての牛肉ステーキを好きなだけ楽しめる「ステーキ食べ放題」を開催いたします。
本企画では、ジューシーに焼き上げた牛肉ステーキを、ライス付きで60分間お好きなだけお召し上がりいただけます。
ランチタイムにしっかりとお肉を楽しみたい方にぴったりの、満足度の高い内容となっております。
ホテルレストランならではの落ち着いた空間で、心ゆくまでステーキをお楽しみください。
■ 開催概要
期間：2026年3月1日（日）～3月29日（日）の毎週土曜・日曜・祝日
時間：11:30～14:00
場所：サフィールホテル稚内 1階「カフェレストラン マリーヌ」
料金：お一人様 60分 3,500円（税込）※ライス付き
■ ご予約・お問い合わせ
サフィールホテル稚内
TEL：0162-23-8161（10:00～）
公式サイト：https://www.surfeel-wakkanai.com