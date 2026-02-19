【サフィールホテル稚内】3月の土日祝限定「ステーキ食べ放題」を開催！60分3,500円で焼きたてステーキを好きなだけ

明海グループ株式会社

サフィールホテル稚内（北海道・稚内市）では、2026年3月の土日祝限定で、焼きたての牛肉ステーキを好きなだけ楽しめる「ステーキ食べ放題」を開催いたします。

本企画では、ジューシーに焼き上げた牛肉ステーキを、ライス付きで60分間お好きなだけお召し上がりいただけます。

ランチタイムにしっかりとお肉を楽しみたい方にぴったりの、満足度の高い内容となっております。

ホテルレストランならではの落ち着いた空間で、心ゆくまでステーキをお楽しみください。

■ 開催概要

期間：2026年3月1日（日）～3月29日（日）の毎週土曜・日曜・祝日

時間：11:30～14:00

場所：サフィールホテル稚内 1階「カフェレストラン マリーヌ」

料金：お一人様 60分 3,500円（税込）※ライス付き

■ ご予約・お問い合わせ

サフィールホテル稚内

TEL：0162-23-8161（10:00～）

公式サイト：https://www.surfeel-wakkanai.com