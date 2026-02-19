全世界累計150万部突破！ 『気になってる人が男じゃなかった』第4巻が2026年2月19日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『気になってる人が男じゃなかった VOL.4』（著：新井すみこ）を2026年2月19日（木）に発売しました。

本作は、みつきとあやという二人の女性が音楽をきっかけに距離を縮めていく姿を描いた物語です。2022年に著者のX（旧Twitter）で連載がスタートし、現在SNS総フォロワー数は198万を突破。シリーズ累計発行部数は150万部を超えています。

これまでに数々の賞でも高い評価を受けており、国内では「次にくるマンガ大賞2023」Webマンガ部門第1位、「このマンガがすごい！2024」（宝島社）オンナ編第2位、『ダ・ヴィンチ』「BOOK OF THE YEAR 2023」コミックランキング第2位を獲得しました。

海外でも、英語版が2025年アメリカン・マンガ・アワード「Best New Manga」、フランス語版が同年のJapan Expo Daruma賞最優秀ロマンス賞、スペイン語版がMangaBarcelonaベスト百合賞を受賞しています。さらに英語版は、2026年度テキサス・マーベリック・グラフィックノベル読書リストにも選出されています。

各店舗特典も充実！

第4巻では、アニメイト、ゲーマーズ、とらのあな、メロンブックスにて、豪華描き下ろし8P小冊子を有償特典として実施。ほか紀伊國屋書店やCOMIC ZINでイラストカード特典も実施されます。

【有償特典付き各販売サイト】

アニメイト

https://animate-onlineshop.jp/pn/pd/3290617/

ゲーマーズ

https://gamers.co.jp/pn/pd/10845444/

とらのあな

https://news.toranoana.jp/332594

メロンブックス

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3294579

【無償特典付き各販売サイト】

紀伊國屋書店

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1764046257/

COMIC ZIN

https://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=10041611

※有償特典は数量限定です。

※各特典は在庫が無くなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

『気になってる人が男じゃなかった』Kinokuniya Worldwide POP-UPも開催決定!!

最新第4巻発売にあわせ、日本および北米、アジア太平洋地域の紀伊國屋書店にて、大型POP-UPが開催されます。

開催期間：2026年2月19日（木）～2026年3月22日（日）

詳細は以下の紀伊國屋書店イベントページよりご確認ください。

『気になってる人が男じゃなかった』Kinokuniya Worldwide POP-UP

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1769133951/(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1769133951/)

書誌情報

書名：気になってる人が男じゃなかった VOL.4

著者：新井すみこ

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

発売日：2026年2月19日（木）

判型：A5判

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-04-607724-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000989/)

『気になっている人が男じゃなかった』は、進行中のアニメ企画など、今後もさまざまな展開が広がっていきます。これからも本作の動向に、是非ご注目ください。

最新情報は以下の特設サイトからどうぞ。

◆新井すみこSNS情報

『気になってる人が男じゃなかった』特設 :https://kadobun.jp/special/arai-sumiko/kinioto/KADOKAWA文芸WEBマガジン「カドブン」内、本作特設サイトです。作品・キャラクター紹介のほか、最新ニュースや関連記事紹介も随時更新中。アニメ化情報もお見逃しなく。

X：@agu_knzm(https://x.com/agu_knzm?s=20)

Instagram：@agu_knzm(https://www.instagram.com/agu_knzm/?hl=ja)

◆既刊情報

書名：気になってる人が男じゃなかった VOL.1

著者：新井すみこ

定価：1,210円（本体1,100円＋税）

発売日：2023年4月19日

判型：A5判

ページ数：180ページ

ISBN：978-4-04-681732-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322205000709/)

書名：気になってる人が男じゃなかった VOL.2

著者：新井すみこ

定価：1,210円（本体1,100円＋税）

発売日：2024年2月27日

判型：A5判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-04-683173-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308001312/)

書名：気になってる人が男じゃなかった VOL.3

著者：新井すみこ

定価：1,375円（本体1,250円＋税）

発売日：2025年2月20日

判型：A5判

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-04-684257-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000236/)