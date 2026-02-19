【最大5000円OFF】関西電力グループのポンデテック お得な中古PCセールを2026年2月25日まで開催

株式会社ポンデテック

関西電力グループの株式会社ポンデテック（本社：大阪府大阪市、代表取締役：財津和也）は、公式通販サイト「PC next」にて、2026年2月19日（木）～ 2月25日（水）の7日間、「Winterセール」を開催します。

期間中は割引クーポン が自動適用され、最大5,000円OFFのお得な価格で購入していただけます。

詳しくは PC next トップページの案内をご覧ください。

https://pcnext.shop/

2026年2月19日（木）～ 2月25日（水）の7日間、「Winterセール」を開催■再生パソコンとは

再生パソコンとは、使用済みパソコンに清掃や部品交換などの処理を行って再び使用できるようにしたものです。家庭用としてはもちろん業務用としても十分な性能を備えており、新品と比べて価格も抑えられることから、最新モデルにこだわらない個人・法人の方から支持されています。環境にもお財布にもやさしい、近年注目のパソコンです。

■PC next が選ばれる3つの理由

PC next は安心感と実用性にこだわった商品やサービスを提供しており、中古パソコンが初めての方にぴったりのストアとなっております。

- 嬉しい価格予算は新品パソコンの半分ほどでOK。使用済みパソコンの回収から再生、販売までを自社で一気通貫で行うことで、品質の高さと手頃な価格を両立しています。1年間の動作保証や購入者専用のサポート窓口（※利用は一部有償）があるのもポイントです。- 初期設定済みで届いた日から使える新品パソコンを買うと憂鬱なのが初期設定。PC nextの再生パソコンを選べば、コンセントにつないで電源を入れるだけですぐに使い始められます。Wi-Fiの接続方法などの基本操作を画像入りで分かりやすく解説した「はじめて使い方ガイド」PDF付きで、初めてのパソコンにもピッタリです。- 「目利き」はプロにお任せで商品選びの不安を払拭大手企業と連携し、機器入れ替えで出た業務用パソコンを回収。厳しい検品を一台ずつ繰り返し行い、高性能で品質も良いパソコンのみを厳選しているので、どれを選んでも失敗がありません。またパソコンの故障原因になりやすい内部の重要部品（SSD）を新品に交換。これにより故障のリスクを低減し、また起動や処理のスピードを上げています。■人気商品のご紹介通常価格 58,800円→セール価格 56,800円（税込）

dynabook(東芝) B55/M

大きな画面で作業したいならこちら！



Core i5 8250U @1.6GHz（第8世代）

Windows 11 Home 正規搭載

15.6型（HD 1366×768）

新品SSD 256GB

メモリ 8GB

Webカメラ、無線LAN機能、Bluetooth 搭載

詳しくはこちら→ PC next 商品ページ(https://pcnext.shop/products/dynabook%E6%9D%B1%E8%8A%9D-b55-m)

通常価格 89,800円→セール価格 84,800円（税込）

Panasonic Let's note CF-SV9

本体重量が1kg以下のため持ち運びしやすい！

第10世代 Core i5 10310U @1.7GHz

Windows 11 Home 正規搭載

12.1インチ（フルHD 1920 × 1200）

新品SSD 256GB

メモリ 16GB

無線LAN機能、bluetooth 搭載

詳しくはこちら→ PC next 商品ページ(https://pcnext.shop/products/panasonic-lets-note-cf-sv9)

■サイト情報

PC next 通販サイト：https://pcnext.shop/

ご購入前相談窓口：https://pcnext.shop/pages/contacts

■株式会社ポンデテックについて

PC next を運営する株式会社ポンデテックは関西電力の100％子会社です。

障がい者の安定就労の創出と電子ごみ削減を同時に進めています。特例子会社等と協働し、使用済みPC・スマートフォンに標準化した再生工程（清掃・部品交換・キッティング・データ消去）を実装し、「雇用と循環を両立する、新しい社会モデル」を推進しています。自社EC「PC next」で個人・法人向けに再生機器を保証付きで提供しています。

会社概要

会社名 ：株式会社ポンデテック（Pont des Tech, Inc.）

所在地 ：大阪市北区中之島3丁目6番16号 関電ビルディング3階

代表取締役 ：財津 和也

事業内容 ：使用済みパソコン・スマートフォンの再生販売、障がい者雇用の支援

公式サイト ：https://www.pontdes.tech/