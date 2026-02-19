株式会社ハートビーツ、3/10（火）開催のさくらインターネット株式会社主催ウェビナー「事業継続性で考える“国産クラウド×24/365運用“ 中長期を見据えた選定のチェックポイント」に登壇

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年3月10日（火）にさくらインターネット株式会社が主催する「事業継続性で考える“国産クラウド×24/365運用“ 中長期を見据えた選定のチェックポイント」と題した無料ウェビナーへ登壇します。

お申し込みはこちら :https://lp.sakura.ad.jp/entry.20260310.html?channel=20260310-businesscontinuity_heartbeats

WebサービスやSaaSを運営する成長期企業にとって、クラウド移行はゴールではなく、運用と事業継続のスタートです。

実際の現場では、障害対応や監視業務が特定の担当者に集中していたり、夜間・休日対応の負担が大きくなっていたりと、運用の属人化が進みがちです。

さらに、セキュリティ対応や運用改善にまで手が回らず、クラウドコストも把握しきれないまま、中長期の判断が難しくなっている企業も少なくありません。

こうした状況は、日々の運用負荷を高めるだけでなく、「サービスを止めてしまうリスク」や「将来にわたって事業を続けられなくなるリスク」につながります。



本ウェビナーでは、事業継続性を「24時間365日、サービスを止めないための運用」と 「5年・10年先も使い続けられるクラウド基盤の選定」 という2つの時間軸に分けて整理します。

具体的には、クラウド移行後に必ず直面する運用実務とそのチェックポイント、少人数体制でも無理なく回せる現実的な運用体制の作り方、そして将来に詰まないために押さえておくべきクラウド選定やBCP設計の考え方を、実例を交えながら解説します。

運用の属人化や機会損失を防ぎながら、安定したサービス提供を続けるために、今、何を見直し、どこから手を打つべきか。 その判断基準を持ち帰っていただくことを目的としたウェビナーです。

ウェビナー内容

⚫︎セッション Part.1｜さくらインターネット株式会社

⚫︎セッション Part.2｜株式会社ハートビーツ

「24時間365日“止めない”ためのクラウド運用と内製・外注の判断基準」

⚫︎質疑応答

お申し込みはこちら :https://lp.sakura.ad.jp/entry.20260310.html?channel=20260310-businesscontinuity_heartbeats

このような課題をお持ちの方におすすめ

・クラウド運用の安定性・セキュリティ・BCPを同時に強化したいWebサービス／SaaS企業の情シス・インフラ担当者

・増え続けるクラウドコストを見直し、少人数でも継続できる運用体制を作りたい技術マネージャー

・サービス成長に合わせて、監視・運用を標準化し、属人化を解消したい開発チーム責任者

・自社運用に限界を感じ、アウトソースやマネージドサービスの活用を検討しているCTO／VPoE

・障害対応・監視・セキュリティ対応が「誰か一人に依存している状態」に不安を感じている方

ウェビナー概要

▪️タイトル：事業継続性で考える“国産クラウド×24/365運用“

中長期を見据えた選定のチェックポイント

▪️開催日時：2026年3月10日（火）11:00~12:00

▪️参加費：無料

▪️会場：オンライン配信（zoomウェビナー）

▪️主催：さくらインターネット株式会社

▪️共催：株式会社ハートビーツ

▪️お申し込みURL：https://lp.sakura.ad.jp/entry.20260310.html?channel=20260310-businesscontinuity_heartbeats

登壇者プロフィール

さくらインターネット株式会社

クラウド事業本部 エバンジェリスト

亀田 治伸



兵庫県伊丹市出身、米国州立南イリノイ大学卒業。認証系独立ASP、動画・音楽配信システム構築、決済代行事業者、外資クラウドエバンジェリストを経て現職。

株式会社ハートビーツ

クラウド・アクセラレーション事業部 ビジネス推進グループ

マーケティングチーム チームマネージャー

谷川 隼人

EC・金融のマーケティングに携わり、2024年にハートビーツに入社。お客様の声から得られたインフラ運用の"リアル"を元に各種ウェビナーに登壇中。

お申し込みはこちら :https://lp.sakura.ad.jp/entry.20260310.html?channel=20260310-businesscontinuity_heartbeats

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

プレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/93709)