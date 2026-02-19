株式会社ハートビーツ、3/10（火）開催のさくらインターネット株式会社主催ウェビナー「事業継続性で考える“国産クラウド×24/365運用“ 中長期を見据えた選定のチェックポイント」に登壇
サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年3月10日（火）にさくらインターネット株式会社が主催する「事業継続性で考える“国産クラウド×24/365運用“ 中長期を見据えた選定のチェックポイント」と題した無料ウェビナーへ登壇します。
お申し込みはこちら :
https://lp.sakura.ad.jp/entry.20260310.html?channel=20260310-businesscontinuity_heartbeats
WebサービスやSaaSを運営する成長期企業にとって、クラウド移行はゴールではなく、運用と事業継続のスタートです。
実際の現場では、障害対応や監視業務が特定の担当者に集中していたり、夜間・休日対応の負担が大きくなっていたりと、運用の属人化が進みがちです。
さらに、セキュリティ対応や運用改善にまで手が回らず、クラウドコストも把握しきれないまま、中長期の判断が難しくなっている企業も少なくありません。
こうした状況は、日々の運用負荷を高めるだけでなく、「サービスを止めてしまうリスク」や「将来にわたって事業を続けられなくなるリスク」につながります。
本ウェビナーでは、事業継続性を「24時間365日、サービスを止めないための運用」と 「5年・10年先も使い続けられるクラウド基盤の選定」 という2つの時間軸に分けて整理します。
具体的には、クラウド移行後に必ず直面する運用実務とそのチェックポイント、少人数体制でも無理なく回せる現実的な運用体制の作り方、そして将来に詰まないために押さえておくべきクラウド選定やBCP設計の考え方を、実例を交えながら解説します。
運用の属人化や機会損失を防ぎながら、安定したサービス提供を続けるために、今、何を見直し、どこから手を打つべきか。 その判断基準を持ち帰っていただくことを目的としたウェビナーです。
ウェビナー内容
⚫︎セッション Part.1｜さくらインターネット株式会社
⚫︎セッション Part.2｜株式会社ハートビーツ
「24時間365日“止めない”ためのクラウド運用と内製・外注の判断基準」
⚫︎質疑応答
このような課題をお持ちの方におすすめ
・クラウド運用の安定性・セキュリティ・BCPを同時に強化したいWebサービス／SaaS企業の情シス・インフラ担当者
・増え続けるクラウドコストを見直し、少人数でも継続できる運用体制を作りたい技術マネージャー
・サービス成長に合わせて、監視・運用を標準化し、属人化を解消したい開発チーム責任者
・自社運用に限界を感じ、アウトソースやマネージドサービスの活用を検討しているCTO／VPoE
・障害対応・監視・セキュリティ対応が「誰か一人に依存している状態」に不安を感じている方
ウェビナー概要
▪️タイトル：事業継続性で考える“国産クラウド×24/365運用“
中長期を見据えた選定のチェックポイント
▪️開催日時：2026年3月10日（火）11:00~12:00
▪️参加費：無料
▪️会場：オンライン配信（zoomウェビナー）
▪️主催：さくらインターネット株式会社
▪️共催：株式会社ハートビーツ
▪️お申し込みURL：https://lp.sakura.ad.jp/entry.20260310.html?channel=20260310-businesscontinuity_heartbeats
登壇者プロフィール
さくらインターネット株式会社
クラウド事業本部 エバンジェリスト
亀田 治伸
兵庫県伊丹市出身、米国州立南イリノイ大学卒業。認証系独立ASP、動画・音楽配信システム構築、決済代行事業者、外資クラウドエバンジェリストを経て現職。
株式会社ハートビーツ
クラウド・アクセラレーション事業部 ビジネス推進グループ
マーケティングチーム チームマネージャー
谷川 隼人
EC・金融のマーケティングに携わり、2024年にハートビーツに入社。お客様の声から得られたインフラ運用の"リアル"を元に各種ウェビナーに登壇中。
【配信者情報】株式会社ハートビーツ
会社名：株式会社ハートビーツ
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F
代表者：代表取締役 藤崎正範
設立：2005年4月
URL：https://heartbeats.jp
株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。
新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。
IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。
