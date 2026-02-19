Pendo、プロダクトマネジメントAI「Chisel Labs」を買収

Pendo.io, Inc.

「ソフトウェアで世界のソフトウェア体験を向上させる」をミッションに掲げ、すべてのソフトウェア体験を意思決定と成長の資産に変えるソフトウェア体験管理プラットフォームを提供するPendoは、Chisel Labs（本社：米サンフランシスコ、インド・プネー）を買収したことを発表しました。今回の買収は、過去18か月で4件目、かつAIネイティブなスタートアップとしては3社目となり、プロダクトチームに実効性のある価値をもたらすAI分野への、Pendoの継続的な投資を示すものです。Pendoはあわせて、インドを新たなR&D拠点と位置づけ、グローバルでの開発体制を強化します。

経験豊富なプロダクトおよびスタートアップ分野のエグゼクティブによって設立されたChiselは、AIを活用したプロダクトマネジメント領域において深い専門性を有します。同社のPMエージェントは、PRD（プロダクト要求仕様書）やリリースノートの作成、ユーザーリサーチの実施、ユーザーフィードバックのトリアージといった業務において、従来の10倍のスピードで作業を進めることを可能にしてきました。

Chiselの専門的なAI技術とエンジニアリング人材を融合させることで、Pendoは、これまでプロダクト組織のボトルネックとなっていた複雑で手作業に依存したワークフローを自律化する、AIエージェントの開発を加速します。

PendoのCEO兼共同創業者であるトッド・オルソン（Todd Olson）は、次のように述べています。 「AIはソフトウェア開発のライフサイクルを劇的に短縮しました。プロダクトはこれまでになく速いスピードで、構想から本番環境へと移行しています。一方で、チームにとっての課題は、リリースしたものが本当に価値を提供しているのかを理解することです。今回の買収により、その問いに答える当社の能力は、さらに強化されます。」

活気あるテクノロジーハブであるインド・プネーに拠点を置くChiselのエンジニアリングチームは、Pendoにとって世界で10番目となるインド拠点の中核を担います。Pendoは、グローバル顧客の支援およびプラットフォーム開発の加速を目的として、年内にエンジニアチームを50名規模まで拡大する計画です。

Chiselの創業者兼CEOであるプラフル・チャヴダ（Praful Chavda）氏は次のようにコメントしています。

「私たちは、プロダクトマネージャーにとって本当に役立つAIを作ることを目指してChiselを立ち上げました。Pendoと手を組むことで、私たちの取り組みを高度なプロダクト分析やエージェント分析と融合させ、プロダクトチームが自信を持って、より迅速かつスマートに意思決定することを可能にします。両社が力を合わせることで、私たちが当初から思い描いてきた包括的なPM向けAIエージェントを実現できると確信しています。」

■Pendoについて

Pendoは、世界中のソフトウェア体験をより良くすることを使命としています。35兆件の行動データポイントに基づき、今日のアプリケーションやエージェントが実際にどのように利用されているかを可視化し、ソフトウェアが本来提供すべき真の価値をユーザーに届けることを支援しています。

ノースカロライナ州ローリーに本社を置くPendoは、世界各地にオフィスを展開しています。

2020年11月1日にPendo.io Japan株式会社として日本法人を設立し、日本市場における事業展開を進めています。

公式ホームページ：https://jp.pendo.io/about

Pendoの導入事例詳細：https://jp.pendo.io/customers/

