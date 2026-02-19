”猫ブーム到来”　癒しの愛されキャット企画開催中

株式会社そごう・西武

猫の豊かな表情を描いた雑貨アイテムは日々の癒しになるとっておきのアイテム。昨今猫にまつわるライフスタイルはますます多様化して います。その一例としてタイ政府では、「ネコノミクス」と題して国内原産の猫を国の象徴に指定し、観光振興にも役立つと期待されています。（日本経済新聞ＡＳＩＡトレンド記事より）日本国内でも２０２５年猫の経済効果“ネコノミクス”は約２兆９０８６億円と発表され、これは“史上最高額”と記事にもあり、（読売新聞掲載記事より）物価高で消費が冷え込むなかでもペットに対する愛は決して冷めることなく、世間にも 大きな好影響を与えているという背景があります。そごう横浜店では、昨今の「猫ブーム」にちなんだアイテムやグルメが勢ぞろい。モフモフ のかわいい”猫”が描かれたグッズや猫をモチーフにしたお菓子や総菜・パンなどを取り揃えました。各階でお気に入りの”猫アイテム”をぜ ひ見つけてみてはいかがでしょうか。

※本リリースの画像はイメージ、価格は税込みです。

※一部価格変更、数量に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。

そごう・西武×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶販売

猫好きによる猫好きのための焼き菓子や雑貨を展開する「NEKO LAB」と

コラボレーションし、そごう・西武オリジナルデザインのクッキー缶を販売。

それぞれ西武とそごうのショッパーとロゴが描かれた、特別なクッキー缶です。

［商品情報］

NEKO LAB／そごう×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶

■価格：３，４５６円

※数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。

猫モチーフフード

惣菜やお菓子、パンなどバラエティ豊富にさまざまな表情のにゃんこが勢揃い。

神戸コロッケ／にゃんこコロッケ（１個）２２０円［販売期間］２/１５（日）～２５（水）あわ家惣兵衛（１個）／ねこ饅頭３０１円［販売期間］２月２０日（金）から ※限定１００個

リビエール／ラングドシャ petit(１４０ｇ、１缶) ２，１６０円桂新堂／福々まねき（６袋入） ７１３円ポンパドウル／ねこのパン（１個）２９２円 ［販売期間］２月２２日（日） ※限定１００個マーロウ／猫の日ビーカー入り 北海道フレッシュクリームプリン（１個）９７２円

猫モチーフ雑貨

可愛らしい猫デザインの雑貨に癒されよう

ポール＆ジョー アクセソワ／ティッシュポーチ各１，９８０円、ポーチ各３，３００円［販売場所］地下１階＝洋品小物売場タオル美術館／mofusandシェニール織タオルハンカチ 各２，７５０円［販売場所］６階＝タオル売場 タオル美術館