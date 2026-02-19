【横浜市】泉区40周年記念で横浜DeNAベイスターズとコラボします！
横浜市
１ 日程
２ 対戦カード
３ 会場
４ 対象
５ 料金
６ 申込方法等
１ 日程
２ 対象
３ 場所
横浜市泉区は、令和８年11月３日に区制40周年を迎えます。これを記念して、横浜DeNAベイスターズとの連携企画を実施します！
★プロ野球観戦にご招待
泉区民の皆様限定で、野球観戦に特別に無料招待いたします！
１ 日程
令和８年３月３日（火曜日） 13時試合開始予定
令和８年３月５日（水曜日） 13時試合開始予定
令和８年３月６日（木曜日） 13時試合開始予定
２ 対戦カード
横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズ（オープン戦）
３ 会場
横浜スタジアム（横浜市中区横浜公園）
４ 対象
泉区在住の方
５ 料金
無料。ただし、チケット発券の際など、各種手数料が発生します。
６ 申込方法等
申込開始：令和８年２月15 日（日曜日） 12 時～
「横浜DeNA ベイスターズチケット」にて販売。
無料招待の申込にはBAYSTARS ID（DeNAアカウント）が必要です。
※先着順（１アカウントにつき４枚まで）
詳しくは、下記URLから泉区制40 周年イベントスケジュールをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/shokai/kinenjigyo40/40eventschedule.html
★ 野球体験イベント開催
未就学児や小学生などを対象とした、野球体験イベントを実施予定です！
（※概要はすべて予定です。詳細確定次第、横浜市泉区HP 等でお知らせします。）
１ 日程
令和８年11月
２ 対象
未就学児や小学生など
３ 場所
深谷通信所跡地