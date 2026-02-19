【横浜市】泉区40周年記念で横浜DeNAベイスターズとコラボします！

横浜市

横浜市泉区は、令和８年11月３日に区制40周年を迎えます。これを記念して、横浜DeNAベイスターズとの連携企画を実施します！

★プロ野球観戦にご招待

泉区民の皆様限定で、野球観戦に特別に無料招待いたします！

１ 日程

令和８年３月３日（火曜日） 13時試合開始予定

令和８年３月５日（水曜日） 13時試合開始予定

令和８年３月６日（木曜日） 13時試合開始予定

２ 対戦カード

横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズ（オープン戦）

３ 会場

横浜スタジアム（横浜市中区横浜公園）

４ 対象

泉区在住の方

５ 料金

無料。ただし、チケット発券の際など、各種手数料が発生します。

６ 申込方法等

申込開始：令和８年２月15 日（日曜日） 12 時～

「横浜DeNA ベイスターズチケット」にて販売。

無料招待の申込にはBAYSTARS ID（DeNAアカウント）が必要です。

※先着順（１アカウントにつき４枚まで）

詳しくは、下記URLから泉区制40 周年イベントスケジュールをご覧ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/shokai/kinenjigyo40/40eventschedule.html

★ 野球体験イベント開催

未就学児や小学生などを対象とした、野球体験イベントを実施予定です！

（※概要はすべて予定です。詳細確定次第、横浜市泉区HP 等でお知らせします。）

１ 日程

令和８年11月

２ 対象

未就学児や小学生など

３ 場所

深谷通信所跡地