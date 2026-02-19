ミーナ天神に新たな地域発信拠点 2/20（金）「HiRaKu mina tenjin」誕生
■B1F「つながる広場」に、地域性豊かで個性ある商品・作品を集めたセレクトショップ
「HiRaKu mina tenjin（ひらく みーな てんじん）」 が2/20（金）10時オープン
ファーストリテイリングが運営するミーナ天神に、コミュニティラジオ天神（通称：COMI×TEN（コミてん）、法人名：株式会社コミュニティメディアパートナーズ福岡、本社：福岡市、代表取締役社長：金山利治）が運営する、地域性豊かで個性ある商品・作品を集めたセレクトショップ 「HiRaKu mina tenjin（ひらく みーな てんじん）」 がオープンいたします。
本店舗では、地域の風土を活かした加工食品や、伝統を現代的にアレンジした工芸品、ローカルを主な活動拠点とするアート作家による作品などを取り扱う“編集型”のショップとして展開します。単に物品を販売する場にとどまらず、商品や作品の背景にある地域や人の物語を発信する拠点となることを目指しています。
なお、ここでいう「地域」とは、福岡市や福岡県に限定されるものではなく、概念としての「ローカル」を指しています。さまざまな地域の事業者や作家の皆さまにご参加いただく予定です。
本店舗が、新たな地域や人の情報発信拠点となり、リアルなつながりが生まれ、さらに広がっていく場となることを願っています。
【HiRaKu mina tenjin】（営業時間 10:00～20:00）
常設のセレクトショップでは加工食品、クラフト、アート雑貨などを販売。抹茶カフェも併設します。また、不定期に、エスカレータまわりの催事スペースを活用したスポット催事も展開してまいります。
＊写真は出品事業者様の商品イメージ
■ COMI×TEN コミュニティラジオ天神について
超短波（FM）を使ったラジオ局（コミュニティFM局）で、総務省の認可を得て開局されます。
2013年1月11日開局。周波数FM77.7MHz。アナログでのカバーエリアは福岡市中央区。アプリやYouTubeなどで配信も行っており、ネット環境があれば全国・海外から聴取・視聴が可能です。
気軽に番組が持てる参加型の「みんなのメディア」として親しまれています。
https://comiten.jp/(https://comiten.jp/)
また、西鉄天神駅そば、新天町アーケード内（福岡市中央区天神2-8-227)に2024年1月にオープンした交流文化創造拠点の「HiRaKu POP UP SHOWROOM」をコミてんが運営しています。
九州をはじめ各地域のイベント、催事、ワークショップ、セミナーなどを催しています。
https://hirakupopup.com/(https://hirakupopup.com/)
■施設概要
施設名称 ：ミーナ天神
場所 ：福岡市中央区天神4丁目3番8号
運営会社 ：株式会社ファーストリテイリング、株式会社ザイマックス、株式会社ザイマックス九州
売場面積 ：約6,700坪
営業時間 ：B1階 7:00～22:00（一部店舗は除く）
1階～６階 10:00～20:00（一部店舗は除く）
7階 10:00～21:00
8階・R階 10:00～22:０0（一部店舗は除く）
施設用途 ：物販店、飲食店、サービス店
テナント数 ：35テナント ※（2026年2月19日時点）
駐車場台数 ：146台（イオンショッパーズ福岡含む）
交通 ：【地下鉄】空港線「天神駅」から徒歩3分、七隈線「天神南駅」 から徒歩10分
【西鉄バス】「天神北」「天神郵便局前」下車、「天神バスセンター」から徒歩5分
【西鉄大牟田線】「福岡（天神）」駅から徒歩5分
【お車】天神北ランプ（高速1号線）方面から渡辺通り、天神方面。「天神橋口」交差点左側
ホームページ： https://www.mina-tenjin.com/
https://www.fastretailing.com/jp/group/news/2204071500.html#
【お客様からのお問合せ】
ファーストリテイリング ミーナ天神運営室 ：mina_tenjin@fastretailing.com